新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２日後楽園大会のＡブロック公式戦で、前年度覇者の藤田晃生（２３）がティタン（３５）から５勝目を挙げた。

ここまで５勝２敗でブロック首位を走るティタンを相手に、藤田は苦戦を強いられた。アクロバティックな動きで逆水平チョップをかわされると、ミサイルキックで場外に放り出されてしまう。そこにトペ・スイシーダ２連発で直撃され、ダメージを負った。

ジャーマンスープレックス３連発で反撃に転じた前年度覇者は、ティタンのコンビネーションキックで再び劣勢に立たされる。ラ・ランツァ（フットスタンプ）をカウント２で返しても、ジャベ・インモルタルを狙われる窮地の連続だ。

それでもこれを逃れると、ティタンを一気に担ぎ上げ、Ｔｈｒｉｌｌ Ｒｉｄｅ（変型ＤＤＴ）を発射。豪快な一撃で逆転の３カウントを奪ってみせた。

一進一退の攻防を制して連覇に前進した藤田は「腹に風穴が開いたかと思ったわ、マジで。さすがファイナリストまで行った男だね」と感嘆の声を漏らしつつ「だが！ 勝ったのは俺だ。腹に風穴が開いても、気合と根性で勝ちました」と叫び、勝利に酔った。

これでＡブロックは藤田、ティタン、マスター・ワト、ロビー・エックス、フランシスコ・アキラ、ニック・ウェイン、葛西純の７選手が勝ち点１０で並ぶ空前の大混戦。最終公式戦（３日、後楽園）で永井大貴と激突する藤田は「何を見せてくれるのかな、すげえ楽しみだ。まあ、何を見せたってお前、伸ばしてやるからな。覚えとけよ」を不敵な笑みを浮かべた。