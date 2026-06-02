5月31日、YouTuber はじめしゃちょーが、自身のXを更新し、娘との親子ツーショット写真を投稿した。微笑ましい姿を見せたが、娘の “服装” に疑問を持たれている。

はじめしゃちょーは、2025年8月に一般女性と結婚し、2026年元日に長女が生まれたことを報告している。冒頭のXで、《すまん娘よパパのポケモンGOに付き合ってくれ》とつづり、娘と一緒に写った写真を添えた。

「屋外で抱っこひもをつけたはじめしゃちょーに、娘が抱きついているような一枚でした。はじめしゃちょーは、現実世界でポケモンを捕まえるスマートフォン向けゲーム『Pokemon GO（ポケモンGO）』好きで知られています。この日も、黒いTシャツと短パン、サンダルと動きやすい服装で、帽子にマスクをつけて屋外に繰り出したようです」（スポーツ紙記者）

親子で「ポケモンGO」に繰り出す微笑ましい姿を見せたが、Xでは

《さすがに熱中症のこと考えよう 帽子かぶせてあげてよ、、》

《自分は帽子かぶって、子供には帽子かぶせないんだね》

など、娘の服装に疑問を抱く声が聞かれている。

「まだ髪の毛が薄い赤ちゃんは、頭皮に直接紫外線を受けることで熱中症になりやすいため、炎天下に屋外に連れ出す際、帽子をつけることが推奨されています。

今回の投稿では、はじめしゃちょーが帽子にマスクと “完全防備” しているのに対し、娘の頭はむき出しになっていました。全国的に真夏日になる地域も増えており、気になる人もいたのでしょう」（芸能記者）

はじめしゃちょーは、5月のYouTubeで「【密着動画】パパになったはじめしゃちょーの1週間を全てお見せします」と題した動画を投稿。YouTubereとして活動しながら、どのように子育てしているかを紹介していた。

「動画では、娘を抱っこする姿が映っていました。はじめしゃちょーは仕事で家を空けることがあると前置きしつつ、子育てに関して、『仕事以外の時間は全部一緒に過ごしてます』と話していました。

『みんなが想像してるより、わりと育児に参加してるほう。僕はよめめん（妻）にそう褒められました』と、“イクメン” ぶりを強調していたのです。

娘の誕生を公表した際、はじめしゃちょーは子どもの顔は基本的に隠さず、娘と楽しい動画を撮りたい意向を語っていました。SNSでも子どもとのプライベートを公表していくようですが、今回のように、娘の服装など、なにかと心配されることもあるかもしれません」（同前）

初めての子育てに失敗はつきもの。成長した姿を見せてくれることを期待したい。