塩野瑛久、金髪姿をお披露目 夫婦役・有村架純との撮影秘話「すっごい痛かった」【マジカル・シークレット・ツアー】
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の塩野瑛久が6月2日、都内で開催された『マジカル・シークレット・ツアー』ジャパンプレミアに、有村架純、南沙良、青木柚、天野千尋監督とともに出席。金髪にイメージチェンジした姿をお披露目した。
【写真】23歳女優、ミニスカで美脚披露
有村は「1年前に撮影したんですけれども、今日を迎えることができてほっとしております」とコメント。そして「実は今日は、みんなゴールドのものを身につけてほしいという宣伝部さんからのお願いがありまして、今日は各々ゴールドを身につけて。私はサンダルですね」と登壇者で揃えた衣装をアピールした。
塩野は「『マジカル・シークレット・ツアー』の試写を観た方たちが口を揃えて第一声で『面白かった』ということを言っていました」「第一声で『面白かった』という感想が出るというのは、すごくやっている側としても嬉しい言葉」とした上で、「この作品は、面白い映画です」ときっぱり。金に染まった髪色についても聞かれると「あ、もう今日のために」と答え、有村に「プロフェッショナルですね」と感心された。
また、有村と夫婦役で出演する塩野は「僕が倒れて眠っているシーンがあるんですけど、そこに対して有村さんがバンバン叩くところがあるんです。すっごい痛かったです」とぶっちゃけ。塩野は「絶対にびくともしちゃいけない！と本当に意識していた」と明かすと、天野監督も「しまいには呼吸器みたいなやつが抜けてピーピーピーって（笑）」と有村が塩野を叩くシーンを振り返った。
有村が「たしかに（笑）」と体を曲げて笑っていると、塩野は「和歌子の抱えているものに関してはそれくらい当たり前にいくんですよ。でも当の本人としては『うう！反応してしまいそうだ』っていう（笑）」とこらえるのに必死だったことを告白。有村は「失礼しました、本当に（笑）」と苦笑していた。
そして塩野は、今年経験した初めてのことを聞かれ「落語と声優に挑戦しました」と回答。「同時の挑戦みたいな感じなんですけど、本当に難しいなと思いながらも、なんとか食らいついてやっている感じです」と明かしていた。
本作は2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦。犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく姿を描く。夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子を演じる有村は、本作で初の母親役を務めた。（modelpress編集部）
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◆塩野瑛久、金髪姿で登場
有村は「1年前に撮影したんですけれども、今日を迎えることができてほっとしております」とコメント。そして「実は今日は、みんなゴールドのものを身につけてほしいという宣伝部さんからのお願いがありまして、今日は各々ゴールドを身につけて。私はサンダルですね」と登壇者で揃えた衣装をアピールした。
◆塩野瑛久、有村架純から叩かれ「すっごい痛かったです」
また、有村と夫婦役で出演する塩野は「僕が倒れて眠っているシーンがあるんですけど、そこに対して有村さんがバンバン叩くところがあるんです。すっごい痛かったです」とぶっちゃけ。塩野は「絶対にびくともしちゃいけない！と本当に意識していた」と明かすと、天野監督も「しまいには呼吸器みたいなやつが抜けてピーピーピーって（笑）」と有村が塩野を叩くシーンを振り返った。
有村が「たしかに（笑）」と体を曲げて笑っていると、塩野は「和歌子の抱えているものに関してはそれくらい当たり前にいくんですよ。でも当の本人としては『うう！反応してしまいそうだ』っていう（笑）」とこらえるのに必死だったことを告白。有村は「失礼しました、本当に（笑）」と苦笑していた。
そして塩野は、今年経験した初めてのことを聞かれ「落語と声優に挑戦しました」と回答。「同時の挑戦みたいな感じなんですけど、本当に難しいなと思いながらも、なんとか食らいついてやっている感じです」と明かしていた。
◆有村架純主演、映画「マジカル・シークレット・ツアー」
本作は2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦。犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく姿を描く。夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子を演じる有村は、本作で初の母親役を務めた。（modelpress編集部）
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