トラジャ七五三掛龍也、相葉雅紀と“1対1でリハーサル”・ライブ後の打ち上げ参加…嵐バックダンサー時代回顧

トラジャ七五三掛龍也、相葉雅紀と“1対1でリハーサル”・ライブ後の打ち上げ参加…嵐バックダンサー時代回顧