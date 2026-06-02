「夫婦別姓刑事」謎の外国人研修生刑事役で話題 日本語勉強中のハワイ生まれ└BHNX┘LUKE、ドラマ初出演で共演者にかけられた温かい言葉明かす「皆さん本当に優しくてフレンドリー」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/02】佐藤二朗と橋本愛がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」でドラマデビューを果たした└BHNX┘（ビーハンクス）のLUKE（リューク／20）にインタビュー。初演技への心構えや、現在日本語を勉強中だという彼の撮影現場での様子について語ってもらった。
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コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。
LUKEは、沼袋警察署がある中野区の友好都市ニュージーランド・ウェリントン市からやってきた謎の研修生刑事ドナルドを演じている。
― 「夫婦別姓刑事」で俳優デビューとなりましたが、└BHNX┘としての普段のアーティスト活動とは違う「演技」という表現に挑戦するにあたって、どのような準備や心構えで臨まれたか教えてください。
LUKE：毎日、セリフの練習をして撮影中の現場がどんな感じになるか想像をし、シーン全体をイメージしていました。さらに演技指導の先生と一緒にトレーニングもしましたし、台本の英語翻訳版を用意してくれたのでとても集中して勉強できました。心構えとしては、とにかくリラックスして、あまり心配しすぎないことを意識していました。「撮影前に自分が積み重ねてきた準備を信じよう」という気持ちでした。
― 日本語を勉強中だということで、台本読みや発音など本作で特に苦労したことを教えてください。撮影期間中は日本語に向き合う時間も増えたと思うのですが、1日にどれくらい日本語の勉強時間を取りましたか？
LUKE：僕の役はニュージーランドからの研修生だったため、日本語のセリフがほとんどありませんでした。現場には通訳の方もいて、スタッフの皆さんとコミュニケーションを取るのを手伝ってくれたのでとても助かりました。僕にとって毎日が日本語のレッスンです。 どこへ行っても、日本語を使い続けています。実際の勉強はDuolingoを使って毎日10〜20分ほど取り組んでいます。
― W主演を務める佐藤二朗さん、橋本愛さんや、お芝居に加えグループ活動の経験も豊富な中村海人さん、齊藤京子さんをはじめ、豪華なキャストの方々と共演されていますが、共演者の方々との印象に残っているエピソードやアドバイスはありますか？
LUKE：僕が緊張していたり、これからのシーンについて不安そうにしていると、皆さんがいつも安心させてくれて「心配しなくて大丈夫だよ」と言ってくれました。もし不安だったり自信が持てなかったりすると、役に完全に入り込んでキャラクターとして演じることができない、ということを学びました。皆さん本当に優しくてフレンドリーでした。デビュー作となるドラマで素晴らしい皆さんと一緒に仕事ができて、本当に恵まれていたし幸運だったと思います。
― これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」もしくは「怒りを乗り越えたエピソード」を教えてください。
LUKE：人生の中で、悲しみや怒りを乗り越えた“たった一つの出来事”を挙げることはできません。そういう感情を経験しなければならなかった場面は本当にたくさんありました。でも、そんな時期を乗り越える助けになったものなら言えます。失恋した時も、宿題に苦しんでいた時も、親と喧嘩になった時も、いつも自分を支えてくれたものがありました。それは“音楽”です。音楽は、ずっと自分にとって癒しであり、感情表現の場であり、心の支えでした。シャワーで大泣きしている時も、怒りを抱えながらジムで筋トレしている時も、いつも音楽があって、自分の感情を解放する助けになってくれました。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった読者に向けて、歌もダンスも未経験の状態から「BEASTAGE」に挑み、現在└BHNX┘として輝かしいステージに立っているLUKEさんだからこそ語ることができる「夢を叶える秘訣」を教えてください。
LUKE：決して諦めず、何をするにも100％全力を注いでください。そして、自分の技術や才能を毎日磨き続けることが大切です。とてもシンプルなことです。たとえ今は経験がなくても、毎日練習して学び続ければ、いつか必ず上達します。
（modelpress編集部）
2005年6月10日生まれ、ハワイ出身。2025年に株式会社Mama＆Sonが主催する同社初の男性ユニットオーディション「BEASTAGEプロジェクト」から誕生したダンス＆ボーカルグループ └BHNX┘としてデビュー。2026年8月には、豊洲PITで開催される「NewBeginningFes in めざましWANGANフェス」への出演を控えている。
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◆佐藤二朗＆橋本愛W主演「夫婦別姓刑事」
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。
◆LUKE「僕にとって毎日が日本語のレッスン」
― 「夫婦別姓刑事」で俳優デビューとなりましたが、└BHNX┘としての普段のアーティスト活動とは違う「演技」という表現に挑戦するにあたって、どのような準備や心構えで臨まれたか教えてください。
LUKE：毎日、セリフの練習をして撮影中の現場がどんな感じになるか想像をし、シーン全体をイメージしていました。さらに演技指導の先生と一緒にトレーニングもしましたし、台本の英語翻訳版を用意してくれたのでとても集中して勉強できました。心構えとしては、とにかくリラックスして、あまり心配しすぎないことを意識していました。「撮影前に自分が積み重ねてきた準備を信じよう」という気持ちでした。
― 日本語を勉強中だということで、台本読みや発音など本作で特に苦労したことを教えてください。撮影期間中は日本語に向き合う時間も増えたと思うのですが、1日にどれくらい日本語の勉強時間を取りましたか？
LUKE：僕の役はニュージーランドからの研修生だったため、日本語のセリフがほとんどありませんでした。現場には通訳の方もいて、スタッフの皆さんとコミュニケーションを取るのを手伝ってくれたのでとても助かりました。僕にとって毎日が日本語のレッスンです。 どこへ行っても、日本語を使い続けています。実際の勉強はDuolingoを使って毎日10〜20分ほど取り組んでいます。
― W主演を務める佐藤二朗さん、橋本愛さんや、お芝居に加えグループ活動の経験も豊富な中村海人さん、齊藤京子さんをはじめ、豪華なキャストの方々と共演されていますが、共演者の方々との印象に残っているエピソードやアドバイスはありますか？
LUKE：僕が緊張していたり、これからのシーンについて不安そうにしていると、皆さんがいつも安心させてくれて「心配しなくて大丈夫だよ」と言ってくれました。もし不安だったり自信が持てなかったりすると、役に完全に入り込んでキャラクターとして演じることができない、ということを学びました。皆さん本当に優しくてフレンドリーでした。デビュー作となるドラマで素晴らしい皆さんと一緒に仕事ができて、本当に恵まれていたし幸運だったと思います。
◆LUKE、悲しみを乗り越えた方法
― これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」もしくは「怒りを乗り越えたエピソード」を教えてください。
LUKE：人生の中で、悲しみや怒りを乗り越えた“たった一つの出来事”を挙げることはできません。そういう感情を経験しなければならなかった場面は本当にたくさんありました。でも、そんな時期を乗り越える助けになったものなら言えます。失恋した時も、宿題に苦しんでいた時も、親と喧嘩になった時も、いつも自分を支えてくれたものがありました。それは“音楽”です。音楽は、ずっと自分にとって癒しであり、感情表現の場であり、心の支えでした。シャワーで大泣きしている時も、怒りを抱えながらジムで筋トレしている時も、いつも音楽があって、自分の感情を解放する助けになってくれました。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった読者に向けて、歌もダンスも未経験の状態から「BEASTAGE」に挑み、現在└BHNX┘として輝かしいステージに立っているLUKEさんだからこそ語ることができる「夢を叶える秘訣」を教えてください。
LUKE：決して諦めず、何をするにも100％全力を注いでください。そして、自分の技術や才能を毎日磨き続けることが大切です。とてもシンプルなことです。たとえ今は経験がなくても、毎日練習して学び続ければ、いつか必ず上達します。
（modelpress編集部）
◆LUKE（リューク）プロフィール
2005年6月10日生まれ、ハワイ出身。2025年に株式会社Mama＆Sonが主催する同社初の男性ユニットオーディション「BEASTAGEプロジェクト」から誕生したダンス＆ボーカルグループ └BHNX┘としてデビュー。2026年8月には、豊洲PITで開催される「NewBeginningFes in めざましWANGANフェス」への出演を控えている。
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