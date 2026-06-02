“蒙恬役”志尊淳、座長・山崎賢人の存在感に感銘「背中を見させていただきました」【キングダム 魂の決戦】
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）、志尊淳が6月2日、都内にて行われた映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）ワールドプレミアに登壇。志尊が山崎を絶賛した。
【写真】映画「キングダム」豪華キャスト16人集結
今作から新キャストとして加わった志尊と神尾。志尊は「4作品積み上げられたものに5作品目から入る、しかも秦国の中に入るっていうのは、皆さんに何本も先いかれている状態だなっていうのは重々感じた中で、皆さんに追いつけるように必死にやらせていただきました」、神尾は「作品に入る時に途中参加ではあるので、やっぱりこれまで皆さんが築いてきたものにちゃんと覚悟を持って入っていきたいなという風には思っていました」と出演への意気込みを語った。
また、山崎との共演について志尊は「本当に4作品（シリーズ）背負ってきた背中を見させていただきました」、神尾は「やっぱり『信だ！』ってなりました」とそれぞれ信役としての山崎を絶賛。これに対し、山崎は「自分もキングダムがすごい好きなんで、2人の姿を見た時に、蒙恬と王賁だってなって。信と蒙恬と王賁の3人の関係がすごく好きなんで、2人がやってくれて、この感じを出せたて本当に良かったなと思います」と語った。
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
イベントには、吉沢亮、橋本環奈、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も集結し、レッドカーペットを闊歩した。（modelpress編集部）
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◆志尊淳＆神尾楓珠、山崎賢人の“背中”に感銘
今作から新キャストとして加わった志尊と神尾。志尊は「4作品積み上げられたものに5作品目から入る、しかも秦国の中に入るっていうのは、皆さんに何本も先いかれている状態だなっていうのは重々感じた中で、皆さんに追いつけるように必死にやらせていただきました」、神尾は「作品に入る時に途中参加ではあるので、やっぱりこれまで皆さんが築いてきたものにちゃんと覚悟を持って入っていきたいなという風には思っていました」と出演への意気込みを語った。
◆「キングダム 魂の決戦」
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
イベントには、吉沢亮、橋本環奈、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も集結し、レッドカーペットを闊歩した。（modelpress編集部）
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