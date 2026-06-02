山崎賢人・吉沢亮・橋本環奈・志尊淳ら「キングダム」キャスト16人豪華集結「最高に興奮しています」イベント応募数は3万6千人
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）ワールドプレミアが6月2日、都内にて行われ、山崎をはじめとする豪華キャスト16人が集結した。
【写真】映画「キングダム」豪華キャスト16人集結
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
イベントには山崎のほか、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督が集結し、レッドカーペットを闊歩。ステージ入りの様子は中継で届けられ、山崎は「新たなる『キングダム』を皆様にお届けできるということで最高に興奮しています！」と意気込んだ。
なお、同イベントの応募数は3万6千人にのぼり、会場には約4千人の観客が集まった。（modelpress編集部）
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◆「キングダム 魂の決戦」
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
なお、同イベントの応募数は3万6千人にのぼり、会場には約4千人の観客が集まった。（modelpress編集部）
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