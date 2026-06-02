メイプル超合金・安藤なつ、ズッキーニ・紫玉ねぎ・シソ…“実家野菜”使った手料理2種公開「新鮮で美味しそう」「盛り付けがおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。実家の野菜を使用した手料理を公開した。
【写真】カズレーザー相方「ご実家すごすぎる」“実家野菜”使ったトマトパスタ＆和風ポテトサラダ
安藤は「きのことシーチキンのフレッシュトマトパスタ（ズッキーニ実家野菜）」と記し、しめじやマッシュルームなど多種のキノコとズッキーニを盛り付けたトマトパスタを披露。続けて「和風ポテトサラダ（男爵芋、紫玉ねぎ、シソは実家野菜）」とし、和食器に盛り付けられた、紫玉ねぎのスライスと青じそが飾り付けられたポテトサラダも公開した。
これらの投稿に、ファンからは「ご実家の野菜新鮮で美味しそう」「ポテトサラダの盛り付けがおしゃれで料亭みたい」「いろんな野菜作ってるご実家すごすぎる」「料理上手で尊敬する」「野菜たっぷりでヘルシー」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】カズレーザー相方「ご実家すごすぎる」“実家野菜”使ったトマトパスタ＆和風ポテトサラダ
◆安藤なつ、実家野菜使用の手料理公開
安藤は「きのことシーチキンのフレッシュトマトパスタ（ズッキーニ実家野菜）」と記し、しめじやマッシュルームなど多種のキノコとズッキーニを盛り付けたトマトパスタを披露。続けて「和風ポテトサラダ（男爵芋、紫玉ねぎ、シソは実家野菜）」とし、和食器に盛り付けられた、紫玉ねぎのスライスと青じそが飾り付けられたポテトサラダも公開した。
◆安藤なつの投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「ご実家の野菜新鮮で美味しそう」「ポテトサラダの盛り付けがおしゃれで料亭みたい」「いろんな野菜作ってるご実家すごすぎる」「料理上手で尊敬する」「野菜たっぷりでヘルシー」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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