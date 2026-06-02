加藤綾菜、焼き鮭・ゴーヤチャンプル…ヘルシー手作り弁当公開「身体に良さそうなものがいっぱい」「健康を意識してて尊敬する」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの加藤綾菜が6月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】加トちゃんの年下妻「栄養バランス満点」と話題の豪華弁当
加藤は「朝からトレーニングして簡単に弁当つくり 行ってきます」とコメントし、手作りの弁当を公開。梅干しの乗った玄米、焼き鮭、ゴーヤチャンプル、ミニトマトが彩り良く詰められた弁当にスイカとメロンのフルーツが添えられており、「にごり酢にすりおろし生姜のドリンク持ち歩く」と持ち歩き用の飲み物も紹介している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで身体に良さそうなものがいっぱい」「栄養バランス満点」「忙しい中お弁当まで作っててすごい」「健康を意識してて尊敬する」「和食で落ち着くお弁当」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの年下妻「栄養バランス満点」と話題の豪華弁当
◆加藤綾菜、手作り弁当公開
加藤は「朝からトレーニングして簡単に弁当つくり 行ってきます」とコメントし、手作りの弁当を公開。梅干しの乗った玄米、焼き鮭、ゴーヤチャンプル、ミニトマトが彩り良く詰められた弁当にスイカとメロンのフルーツが添えられており、「にごり酢にすりおろし生姜のドリンク持ち歩く」と持ち歩き用の飲み物も紹介している。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで身体に良さそうなものがいっぱい」「栄養バランス満点」「忙しい中お弁当まで作っててすごい」「健康を意識してて尊敬する」「和食で落ち着くお弁当」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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