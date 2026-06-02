小沢仁志、ホッケ中心の朝食公開「理想的すぎる」「品数豊富」と反響続々
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の小沢仁志が6月2日、自身のInstagramを更新。和朝食を公開した。
【写真】63歳俳優「理想的」ホッケ中心の朝食公開
小沢は、朝の挨拶とともに「今朝は和食で アジの開きではなく 今日はホッケ」と記し、朝食の写真を投稿。白ごはんの他、ふっくらジューシーに仕上がった身厚のホッケ、肉じゃが、煮物、ちりめんじゃこ、梅干し、汁物などが並んだ健康的な和の朝食を披露し、「今日も1日気張っていこうか」とつづっている。
この投稿は「体に優しい」「ご飯が進みそう」「理想的すぎる」「幸せでしかない」「見習いたい」「品数豊富」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「理想的」ホッケ中心の朝食公開
◆小沢仁志、健康的な和朝食披露
小沢は、朝の挨拶とともに「今朝は和食で アジの開きではなく 今日はホッケ」と記し、朝食の写真を投稿。白ごはんの他、ふっくらジューシーに仕上がった身厚のホッケ、肉じゃが、煮物、ちりめんじゃこ、梅干し、汁物などが並んだ健康的な和の朝食を披露し、「今日も1日気張っていこうか」とつづっている。
◆小沢仁志の投稿に「理想的すぎる」と反響
この投稿は「体に優しい」「ご飯が進みそう」「理想的すぎる」「幸せでしかない」「見習いたい」「品数豊富」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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