・「5月の和菓子といえば？」の結果は…

・1位 柏餅 72%

・2位 ちまき 14%

・3位 団子 7%

・4位 どら焼き 5%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「5月の和菓子といえば？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「5月の和菓子といえば？」