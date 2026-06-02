スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「5月の和菓子といえば？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「5月の和菓子といえば？」

・「5月の和菓子といえば？」の結果は…


・1位 柏餅 72%
・2位 ちまき 14%
・3位 団子 7%
・4位 どら焼き 5%
　
※小数点以下四捨五入

39,834票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

柏餅


【材料】（2人分）

上新粉 50g
  砂糖 大さじ 1
  水 80ml
こしあん 50g
柏の葉 2枚

【作り方】

1、ボウルに上新粉、砂糖、水を入れて混ぜる。ラップをして電子レンジで1分加熱し、よく混ぜる。



2、さらに電子レンジで2分加熱し、ラップの上に取り出してこしが出るまでもみ込み、粗熱を取る。



3、(2)を半分に分けて楕円形にのばし、丸めたこしあんを包む。



4、水洗いし、水気を拭き取った柏の葉で包む。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジで加熱したお餅は熱いので、手にミトンをはめてやけどしないようにもみ込んで下さい。

電子レンジは600Wを使用しています。

(E・レシピ編集部)