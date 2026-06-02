「5月の和菓子といえば？」＜回答数39,834票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第548回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「5月の和菓子といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「5月の和菓子といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
柏餅
【材料】（2人分）
上新粉 50g
砂糖 大さじ 1
水 80ml
こしあん 50g
柏の葉 2枚
【作り方】
1、ボウルに上新粉、砂糖、水を入れて混ぜる。ラップをして電子レンジで1分加熱し、よく混ぜる。
2、さらに電子レンジで2分加熱し、ラップの上に取り出してこしが出るまでもみ込み、粗熱を取る。
3、(2)を半分に分けて楕円形にのばし、丸めたこしあんを包む。
4、水洗いし、水気を拭き取った柏の葉で包む。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジで加熱したお餅は熱いので、手にミトンをはめてやけどしないようにもみ込んで下さい。
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「5月の和菓子といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「5月の和菓子といえば？」
・「5月の和菓子といえば？」の結果は…
・1位 柏餅 72%
・2位 ちまき 14%
・3位 団子 7%
・4位 どら焼き 5%
※小数点以下四捨五入
39,834票
・2位 ちまき 14%
・3位 団子 7%
・4位 どら焼き 5%
※小数点以下四捨五入
39,834票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
柏餅
【材料】（2人分）
上新粉 50g
砂糖 大さじ 1
水 80ml
こしあん 50g
柏の葉 2枚
【作り方】
1、ボウルに上新粉、砂糖、水を入れて混ぜる。ラップをして電子レンジで1分加熱し、よく混ぜる。
2、さらに電子レンジで2分加熱し、ラップの上に取り出してこしが出るまでもみ込み、粗熱を取る。
3、(2)を半分に分けて楕円形にのばし、丸めたこしあんを包む。
4、水洗いし、水気を拭き取った柏の葉で包む。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジで加熱したお餅は熱いので、手にミトンをはめてやけどしないようにもみ込んで下さい。
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)