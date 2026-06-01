「また？」「もう偶然なんかじゃない」長谷川唯がトロフィーを手にした途端...日本人選手を“無視”するカメラワークにSNS騒然「狂ってる」「陰謀論は続いている」
違和感は、やはり拭えない。
マンチェスター・シティ女子は現地５月31日、FAカップの決勝でブライトンと対戦。カディージャ・ショー、アレックス・グリーンウッド、藤野あおば、ヴィヴィアンネ・ミーデマの得点で、４−０の完勝。すでにリーグも制しており、クラブ史上初の２冠を達成し、2025-26シーズンを締めくくった。
試合後にはスタンドでセレモニーを実施。選手たちがメダルをかけられ、トロフィーリフトで歓喜を分かち合う。
現地メディア『TNT Sports Football』の公式YouTubeチャンネルが、セレモニーの様子を公開。長谷川唯がメダルをかけられる姿は映し出されたが、藤野の順番の直前に突然、アングルが切り替わる。トロフィーリフトでは、長谷川がそれを手にした瞬間、カメラは引きの映像になる。
過去にもパク・チソンをはじめ、香川真司や岡崎慎司、南野拓実、遠藤航、アブドゥコディル・クサノフ、平河悠らアジア人選手が、こうしたシーンで“無視”されてきた。そして、なでしこジャパンの選手たちも...SNS上では以下のような声があがった。
「また？」
「めっちゃおかしい、マジで？ 超怪しい！」
「ちょっとクレイジーだろ」
「興味深いカメラワーク、わかる人にはわかる」
「アジア人選手がトロフィーを掲げるシーンが放送されないという陰謀論は続いている」
「本当に心配になってきた。もう偶然なんかじゃないよ」
「いや、これはわざとだよ、もうその域に達してる...ほとんど毎回だ」
「みんなが知ってるのに、まだやり続けてるなんて狂ってる」
「くそっ、悲しいことに本当だった」
「最近ますます目立つようになってきた」
「最近の数週間で何度も起こりすぎていて、偶然とは思えません」
仮に意図的であったならば、悲しいことだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】藤野は得点しているのに...日本人選手を“無視”する不自然なカメラワーク
マンチェスター・シティ女子は現地５月31日、FAカップの決勝でブライトンと対戦。カディージャ・ショー、アレックス・グリーンウッド、藤野あおば、ヴィヴィアンネ・ミーデマの得点で、４−０の完勝。すでにリーグも制しており、クラブ史上初の２冠を達成し、2025-26シーズンを締めくくった。
試合後にはスタンドでセレモニーを実施。選手たちがメダルをかけられ、トロフィーリフトで歓喜を分かち合う。
過去にもパク・チソンをはじめ、香川真司や岡崎慎司、南野拓実、遠藤航、アブドゥコディル・クサノフ、平河悠らアジア人選手が、こうしたシーンで“無視”されてきた。そして、なでしこジャパンの選手たちも...SNS上では以下のような声があがった。
「また？」
「めっちゃおかしい、マジで？ 超怪しい！」
「ちょっとクレイジーだろ」
「興味深いカメラワーク、わかる人にはわかる」
「アジア人選手がトロフィーを掲げるシーンが放送されないという陰謀論は続いている」
「本当に心配になってきた。もう偶然なんかじゃないよ」
「いや、これはわざとだよ、もうその域に達してる...ほとんど毎回だ」
「みんなが知ってるのに、まだやり続けてるなんて狂ってる」
「くそっ、悲しいことに本当だった」
「最近ますます目立つようになってきた」
「最近の数週間で何度も起こりすぎていて、偶然とは思えません」
仮に意図的であったならば、悲しいことだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】藤野は得点しているのに...日本人選手を“無視”する不自然なカメラワーク