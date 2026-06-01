道端で倒れていたところを保護された猫。リハビリを続けたその後の姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は11万回を超え「優しい方に助けてもらって良かったね」「いつまでも幸せに暮らしてください」「本当に良かった」といったコメントが集まっています。

【動画：『道端で倒れていた黒猫』を保護→思うように動けない状態から…大きく変化した『現在の様子』】

倒れていた黒猫を保護

Instagramアカウント「小さな命たすけ隊 柏崎」に投稿されたのは、ある黒猫の保護の記録です。一年前の6月、道端で倒れていた黒猫の「幸（さち）」ちゃんが保護されました。

当時は少し体を動かすことはできても、力が入らず倒れ込んでしまう状態だったとのこと。体に麻痺があり、排泄もうまくできないためオムツが必要な日々だったといいます。

毎日のマッサージ

保護ボランティアさんは、幸ちゃんのこわばった足を毎日マッサージしてくれたそうです。筋肉がほぐれて血流が良くなり、ぽかぽかと温かさを感じるようになったのだとか。

毎日根気強くケアをしてもらったことで、体の感覚を少しずつ取り戻していったのだそうです。

奇跡の回復

その後、幸ちゃんはオムツがとれて自力で立ち上がれるようになり、数歩ずつ歩けるようになっていったといいます。

さらに、小さな段差を登れるようにもなりました。保護ボランティアさんに甘えたくて、そばまで一生懸命歩いたという可愛らしいエピソードも残されています。

現在の幸ちゃんはさらに回復し、なんと階段を駆け上がれるまでになったそうです。あきらめずに頑張った幸ちゃんの姿には、思わず胸が熱くなりますね。幸ちゃんの強い生命力とボランティアさんの愛情の賜物だと投稿者さんは語っていました。

これから先も、たくさんの愛に包まれた温かい未来が待っていることを願ってやみません。

投稿には「保護してくださった方のあたたかさ、猫さんの生きたい気持ち、ほんとすごい！」「階段を登る姿に涙が出ました！私も嬉しいです」「素晴らしい回復力とケアと愛情ですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「小さな命たすけ隊 柏崎」では、柏崎市で行われている犬猫の保護活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「小さな命たすけ隊 柏崎」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。