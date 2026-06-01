今日1日は、北海道や東北でも30℃以上の真夏日が続出しており、全国のアメダスの真夏日地点数が今年最多となっています。各地で汗が噴き出すような厳しい暑さとなり、関東では、今年初の猛暑日(最高気温35℃以上)となった地点がありました。明日2日は気温が急降下する所が多く、体調管理や服装選びに注意が必要です。

今日1日は北海道や東北でも30℃超続出 関東は今年初猛暑日

今日1日は、地上で30℃を超えてもおかしくないくらいの暖気が日本上空に流れ込み、北海道まで覆っています。このため日の出とともにグングン気温が上昇し、北海道や東北でも最高気温30℃以上の真夏日地点が続出。14時30分までの最高気温は、津別町(北海道)で33.4℃、仙台で30.3℃などとなっています。関東から九州でも真夏日の所が多くなっており、14時30分までの最高気温は、東京都心で31.8℃、甲佐町(熊本)で33.6℃などとなっています。アメダスの真夏日地点数は、5月18日の313地点を大きく上回る370地点以上となっており、今年最多です。真夏日地点数は、このあとさらに増える見込みです。





また、今日1日は特に関東で気温の上昇が著しく、桐生市(群馬)で最高気温が36.0℃(14時30分まで)になるなど、関東で今年初の猛暑日(最高気温35℃以上)となっています。最高気温36.0℃は、今年全国で最も高い気温です。熱中症に警戒し、こまめに水分や休憩をとるよう心がけてください。

明日2日は東北〜九州で気温急降下

明日2日は、札幌では厳しい暑さが続きますが、仙台は今日1日より日中の気温が低下し、東京から福岡は急降下するでしょう。今日1日30℃を超えた東京都心は、明日2日は最高気温26℃で5℃近く下がる予想。名古屋、大阪も、雨の影響で、最高気温は22℃から23℃程度にとどまる見込みです。東京から福岡では、その後も曇りや雨の日が続き、極端な暑さはなさそうです。



札幌は、3日(水)以降、徐々に気温が下がっていく予想です。仙台も3日(水)以降は真夏日からは程遠い気温となるでしょう。激しい気温変化で体調を崩さないよう、気温に合わせた服装選びを心がけてください。



那覇は、最高気温29℃前後の汗ばむ暑さが続く見込みです。