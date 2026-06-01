平成の大ヒット商品「鉄骨飲料」が令和に復活　“そ〜れそ〜れ鉄骨飲料♪”オマージュCMも公開

平成初期にキャッチーなテーマソングで一世を風靡した「鉄骨飲料」が、30年以上の時を超えて令和に奇跡の復活を遂げます。

サントリービバレッジ＆フード株式会社は、平成元年（1989年）に発売され社会現象を巻き起こした「鉄骨飲料」を令和版へと進化させ、6月2日より全国のローソン店舗にて先行販売を開始します。

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■ 新たに「亜鉛」を配合 日常の水分補給に嬉しい500mlペットボトルへ進化

新しく生まれ変わった令和版「鉄骨飲料」は、発売当時のどこか懐かしいグレープフルーツの風味をしっかりと再現。その上で、健康志向が高まる現代に向けた「栄養機能食品」として中身を大きくパワーアップさせています。

これ1本で“1日分の鉄・亜鉛”と“1食分のカルシウム”をまとめて摂取できる設計になっており、特に1989年当時の商品には含まれていなかった必須ミネラルの一種「亜鉛」を新配合した点が大きな特徴。パッケージも、当時のロゴや懐かしの雰囲気を踏襲した、どこかレトロで懐かしいデザインに仕上がっています。

さらに、現代のライフスタイルに合わせた栄養素の強化だけでなく、ゴクゴクと日常の水分補給シーンで手に取りやすいよう容量を500mlのペットボトルへと増量。なお、希望小売価格は170円（税別）となっています。

■ サントリー公式VTuber「燦鳥ノム」が“新・鉄骨娘”としてあのダンスを完全再現

平成の発売当時、“そ〜れそ〜れ鉄骨飲料♪”の独特なフレーズとともに日本中を席巻した伝説のCM「鉄骨ダンス」。今回の復活に際し、サントリー公式キャラクターである「燦鳥（さんとり）ノム」が“新・鉄骨娘”に就任し、あの懐かしのダンスをオマージュした記念動画をYouTubeにて公開しました。

動画内のダンスの振り付け指導は、平成当時のオリジナルCMも手掛けた、南流石氏が直接担当。数々の名アーティストの振り付けを行ってきた南氏にとっても、VTuberへの直接指導は今回が初の試みとのことですが、その甲斐あってきわめて完成度の高い「鉄骨ダンス」が現代の映像技術で蘇っています。

燦鳥ノムは「有名な『鉄骨飲料』のオマージュCMをやらせていただけるなんて夢にも思いませんでした！現代でも平成に負けないくらい大きな話題になるように“新・鉄骨娘”として頑張ります♪」とコメントを寄せています。

商品は6月2日より全国のローソン（ローソンストア100、および一部店舗を除く）で販売を開始します。

さらに6月30日からは、サントリー食品オンラインストアでのケース販売もスタート。この通販で購入した場合に限り、ファン心をくすぐる特製「鉄骨飲料レトロポーチ」が限定プレミアムノベルティとして、ついてきます。

当時リアルタイムで飲んでいた世代はもちろん、平成レトロのカルチャーとして初めて新鮮に触れる世代にとっても、美味しく元気をチャージできる夏の注目ドリンクとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060102.html