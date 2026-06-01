ÂæÉ÷6¹æ¡¡3Æü(¿å)º¢¤ÏÅìËÌÆîÉô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç·ÙÊóµéÂç±«¡¡Ë½É÷¤Ë¤â·Ù²ü
¤³¤ÎÀè¤ÎÅìËÌÃÏÊý¤Ï¡¢3Æü(¿å)º¢¤ÏÂæÉ÷6¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅìËÌÆîÉô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËË½É÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£4Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Æü(¿å)º¢¤«¤é¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÇß±«¶õ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2Æü¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¡¡3Æüº¢¤Ï±«¤äÉ÷¶¯¤Þ¤ë
ÌÀÆü2Æü(²Ð)¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤äÎäË¼¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ìë¤ÏÊ¡Åç¸©¤Ç±À¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢¼å¤¤±«¤Î¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤äÁ°Àþ¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±«¤ò¶¤Ëµ¤²¹¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢3Æü(¿å)¤ÏÅìËÌÆîÉô¤Ç20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µÞ¤Êµ¤²¹ÊÑ²½¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5Æü(¶â)¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢6Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3Æüº¢¤ÏÅìËÌÆîÉô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì
ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¡¢º£Æü1Æü¤Ï²Æì¤ÎÆî¤òËÌ¾å¤·¡¢²ÆìÃÏÊý¤ä±âÈþÃÏÊý¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤ò¼¡Âè¤ËÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢3Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤ÆËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3Æü(¿å)º¢¤ÏÂæÉ÷ËÜÂÎ¤ÈÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌÆîÉô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ¡Åç¸©¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÄÌ¤ê¤ä°¤Éð·¨¹âÃÏ¼þÊÕ¤Ç±«ÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢²£²¥¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËË½É÷¤¬¿á¤¯¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤äµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÀè
9Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢10Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯Æü¤Ï»ç³°Àþ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÇß±«¶õ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£