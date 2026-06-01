1日（月）台風6号が沖縄を直撃。電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹くおそれ。

＜1日（月）の天気＞

台風6号は正午現在、沖縄・那覇市の南を北上していて、沖縄本島の一部が暴風域に入っています。夜にかけて沖縄本島、翌朝にかけて奄美を直撃する予想です。沖縄や奄美では警報級の大雨となり、猛烈な風が吹く予想です。

●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）

沖縄、九州南部・奄美 300ミリ

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

●予想最大瞬間風速

沖縄 50メートル

九州南部・奄美 45メートル

電柱が倒壊したり、倒壊した建物の一部が広範囲に飛散するおそれがあります。不要不急の外出を控え、安全な場所に留まるようにしてください。

本州付近はまだ晴れているところが多くなっています。午後は梅雨前線の北上に伴って、九州で雨が降り出す見込みです。南部では次第に風も強まってくるでしょう。夜は中国や四国でも降り出すところがありそうです。

＜予想最高気温＞

全国的に30℃前後で、札幌では今年初めての真夏日になるでしょう。内陸部では35℃の猛暑日になるところもありそうです。

札幌 31℃（＋5）

福島 35℃（＋3）

新潟 31℃（＋2）

東京 32℃（＋2）

名古屋 31℃（±0）

大阪 30℃（±0）

鳥取 34℃（＋1）

高知 28℃（-1）

福岡 31℃（±0）

＜週間予報＞

台風は暴風域を伴ったまま2日（火）の日中は西日本、3日（水）にかけては東日本の南岸を進む予想です。太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、記録的な大雨や暴風のおそれがあります。早急に備えを進めてください。交通機関に大きな影響がでる可能性がありますので、最新の台風情報や交通情報を確認しましょう。

●予想24時間雨量

（2日朝〜3日朝）

東海 400ミリ

九州南部・奄美、四国、近畿 300ミリ

九州北部 200ミリ

関東甲信 100ミリ

（3日朝〜4日朝）

関東甲信・東海 200ミリ

雨風が強まることで気温も急降下。2日（火）は名古屋で23℃、3日（水）は東京で21℃までしか上がらない予想です。大きな寒暖差にも気をつけてください。