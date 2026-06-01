台風6号が沖縄直撃へ 電柱倒壊の猛烈な風吹くおそれ
1日（月）台風6号が沖縄を直撃。電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹くおそれ。
＜1日（月）の天気＞
台風6号は正午現在、沖縄・那覇市の南を北上していて、沖縄本島の一部が暴風域に入っています。夜にかけて沖縄本島、翌朝にかけて奄美を直撃する予想です。沖縄や奄美では警報級の大雨となり、猛烈な風が吹く予想です。
●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）
沖縄、九州南部・奄美 300ミリ
土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
●予想最大瞬間風速
沖縄 50メートル
九州南部・奄美 45メートル
電柱が倒壊したり、倒壊した建物の一部が広範囲に飛散するおそれがあります。不要不急の外出を控え、安全な場所に留まるようにしてください。
本州付近はまだ晴れているところが多くなっています。午後は梅雨前線の北上に伴って、九州で雨が降り出す見込みです。南部では次第に風も強まってくるでしょう。夜は中国や四国でも降り出すところがありそうです。
＜予想最高気温＞
全国的に30℃前後で、札幌では今年初めての真夏日になるでしょう。内陸部では35℃の猛暑日になるところもありそうです。
札幌 31℃（＋5）
福島 35℃（＋3）
新潟 31℃（＋2）
東京 32℃（＋2）
名古屋 31℃（±0）
大阪 30℃（±0）
鳥取 34℃（＋1）
高知 28℃（-1）
福岡 31℃（±0）
＜週間予報＞
台風は暴風域を伴ったまま2日（火）の日中は西日本、3日（水）にかけては東日本の南岸を進む予想です。太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、記録的な大雨や暴風のおそれがあります。早急に備えを進めてください。交通機関に大きな影響がでる可能性がありますので、最新の台風情報や交通情報を確認しましょう。
●予想24時間雨量
（2日朝〜3日朝）
東海 400ミリ
九州南部・奄美、四国、近畿 300ミリ
九州北部 200ミリ
関東甲信 100ミリ
（3日朝〜4日朝）
関東甲信・東海 200ミリ