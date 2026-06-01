「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

いて座（11月23日～12月21日生まれ）

2026年6月のいて座さんは・・・

「 パワフルに頑張れそう 」

なかなかの多忙期。

まわりは「人に頼れば」などと言うかもしれませんが、「自分の力で頑張り抜きたい」「自分を鍛えたい」とばかりに、手抜きゼロでフルコミットしたくなるのがこの時期のあなた。

そのやる気と集中力は見てくれている人がちゃんといるのですが、いかんせんオーバーワークになりやすい点は注意が必要です。

金運にも動きがある時期。

月末になると勘違いが増えるので、話は慎重に進めて。

ラッキーカラーは、 グリーン 。

開運につながるアクションは、 デジタルデトックスをすること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞いて座の2026年度上半期

やぎ座（12月22日～1月19日生まれ）

2026年6月のやぎ座さんは・・・

「 愛と情熱の相乗効果 」

恋愛・パートナーシップ運にブーストがかかります。

恋を探している人は出会いや進展が期待しやすいはずですし、カップルもいい思い出を作れるでしょう。

相手からのアプローチを待つよりも、自分の気持ちを丁寧に言語化していくことが進展につながるはずです。

ただし月末になると停滞感が出てきます。

伝えると決めたなら、早めに行動を起こすといいでしょう。

新たにスタートする仕事は、まずはヒアリングをしっかりと。

ラッキーカラーは、 カーキ 。

開運につながるアクションは、 語学を学ぶこと 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞やぎ座の2026年度上半期

みずがめ座（1月20日～2月18日生まれ）

2026年6月のみずがめ座さんは・・・

「 身近な人を大切に 」

家族に関することで東奔西走することになりそう。

あなたが積極的に介入することでスピード解決に至ることも多いはずですから、丁寧に状況を整理してできることから着手していくといいでしょう。

月の中旬以降はパートナーシップ運に追い風が。

恋を探している人も、出会った当初から結婚を意識するような、信頼できるお相手とのご縁が巡ってくるでしょう。

特に15日前後の出会いは大切にして。

ラッキーカラーは、 シャンパンゴールド 。

開運につながるアクションは、 家族との時間を作ること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞みずがめ座の2026年度上半期

うお座（2月19日～3月20日生まれ）

2026年6月のうお座さんは・・・

「 好きなことに打ち込んで 」

プライベートが明るい盛り上がりを見せます。

特に趣味や推し活、創作活動、恋愛など胸がときめくことなら何でもラッキーアクションになると思っていてください。

そうした活動や遊びから仕事に役立つヒントを得るなど、意外なメリットも得られるはずです。

アクティブになればなるほど勢いが出てきます。

なお、学びに力を入れている人はまさに今が頑張りどき。

勉強に打ち込むため、まとまった時間を確保しておくといいでしょう。

ラッキーカラーは、 ホワイト 。

開運につながるアクションは、 気になる映画を観ること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞うお座の2026年度上半期

2026年度上半期（4月～9月）の星回り

4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。

ひとつ目は4月末の天王星移動。

「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が7年ぶりに移動し、ITや通信、出版、交通、流通に関する業界にイノベーティブな動きが起こるでしょう。

これらの業界に転職をはかる方は、最新テクノロジーをしっかり頭に入れておき、先々を読んで動くとよさそうです。

もうひとつは6月末の木星移動。

「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座からしし座に移動します。

6月末までは家族や身内を意識した動き、7月以降は自分らしさを追求することで幸運をつかみやすくなるはずです。

流れをおさえて、運を味方につけましょう。

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