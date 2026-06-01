「僕には厳しくしてくる」「彼に認めてもらいたいと思い…」10番・堂安律が明かした尊敬する日本代表戦士への思い。“異例の演出”に「今後は想像できない」

「僕には厳しくしてくる」「彼に認めてもらいたいと思い…」10番・堂安律が明かした尊敬する日本代表戦士への思い。“異例の演出”に「今後は想像できない」