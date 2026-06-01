37年前に話題「鉄骨飲料」令和に復活 “新・鉄骨娘”が「鉄骨ダンス」オマージュ
サントリービバレッジ＆フードは、平成元年（1989年）に発売され大きな話題となった「鉄骨飲料」を、当時のデザインや味わいをベースに令和版に進化させて発売する。当時 “そ〜れそ〜れ鉄骨飲料♪”というフレーズで大きな話題となった「鉄骨飲料」CM内の「鉄骨ダンス」を、サントリー公式キャラクターの燦鳥ノムが“新・鉄骨娘”としてオマージュする。
【動画】「鉄骨飲料」が令和版でカムバック！名物CMもオマージュ
当時のCMの振付を手掛けた振付師の南流石の指導のもと、燦鳥ノムによる「鉄骨ダンス」を完成度高く再現。燦鳥ノムはVTuber としても活動しており、多くのアーティストの振付を手掛けてきた南流石先生にとって、VTuber への振付指導は今回が初めてとなった。
初期発売当時の香味を再現しつつ、“1日分の鉄・亜鉛”と“1食分のカルシウム”が取れる栄養機能食品として進化。特に、当時の商品には含まれていなかったミネラルの一種である“亜鉛”を新たに配合した点が特長だ。2日より全国のローソン店舗で先行販売を開始し、6月30日からは、サントリー食品オンラインストアでも販売される。
■燦鳥ノム
冷蔵庫からこんにちは！水のように清らかに、太陽のようにみんなを照らす、サントリー公式キャラクターの燦鳥ノムでーす！なんと、あの有名な「鉄骨飲料」のオマージュCMをやらせていただけるなんて、夢にも思いませんでしたわ〜！「鉄骨ダンス」を覚えるのが一番大変でしたが、振付の先生のご指導のおかげでなんとか頑張れました。
わたくしがたくさん登場するので、ぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいです！平成元年に話題になったように、現代でもそれに負けないくらい大きな話題になるように“新・鉄骨娘”として頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いいたします♪
【動画】「鉄骨飲料」が令和版でカムバック！名物CMもオマージュ
当時のCMの振付を手掛けた振付師の南流石の指導のもと、燦鳥ノムによる「鉄骨ダンス」を完成度高く再現。燦鳥ノムはVTuber としても活動しており、多くのアーティストの振付を手掛けてきた南流石先生にとって、VTuber への振付指導は今回が初めてとなった。
■燦鳥ノム
冷蔵庫からこんにちは！水のように清らかに、太陽のようにみんなを照らす、サントリー公式キャラクターの燦鳥ノムでーす！なんと、あの有名な「鉄骨飲料」のオマージュCMをやらせていただけるなんて、夢にも思いませんでしたわ〜！「鉄骨ダンス」を覚えるのが一番大変でしたが、振付の先生のご指導のおかげでなんとか頑張れました。
わたくしがたくさん登場するので、ぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいです！平成元年に話題になったように、現代でもそれに負けないくらい大きな話題になるように“新・鉄骨娘”として頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いいたします♪