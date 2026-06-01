最後まで「ファンファースト」を貫いた嵐…ビジネス度外視のラストライブに漂う国民的グループの誇り

5月31日、嵐が東京ドームでついに活動を終了する。3月から始まったラストツアーではテレビ出演ゼロ、取材もほぼ遮断という異例の姿勢を貫いた一方、民放キー局での一斉CM放送はコスパ度外視のファンファーストなプロモーションとして業界内で称賛を集めた。

果たしてラストツアーそのものはどのような熱狂をもたらしたのか。そして活動終了後、嵐と5人のメンバーはどこへ向かうのか。

前編記事『嵐、ついに活動終了へ…「テレビ出演ゼロ」「CM一斉放送」そして大野智「引退宣言なし」の意図は？業界人がみた真意』より続く。

2026年は「エンタメ有料」の分岐点に

その「ラストツアーを見た」というあるテレビマンは「ここまでやるのか」と驚いていた。ネタバレになるため詳細は書かないが、ステージ演出や彼らのコメントから「来場者が何を求め、何をすれば喜ぶのか」という気づかいを随所に感じたという。

一方、ライブを観た3組6人にも話を聞いたが、「『ファンへの感謝を届けよう』という気持ちがこれまで以上に伝わってきた」「歌もダンスもまったくブランクを感じないくらい仕上がっていた」などと語っていた。この6人は活動休止前に行われた「2020年の無観客ライブも見た」というだけに、5年あまりの時を経てもそう感じさせるほど、ファンへの強い思いがあることの証ではないか。

それでもライブに参加できないライト層のファンが蚊帳の外だったことは確かだ。3月に開催された野球のWBCがNetflixの有料配信のみになったことで「視聴を断念した」というライト層のファンが多かったが、嵐の最終公演でも同様のケースになるのかもしれない。

配信再生の価格は、嵐ファンクラブ会員が3900円、ファミリークラブ会員が4500円、一般が6000円。さらに嵐ファンクラブ会員は「『We are ARASHI』オリジナル銀テープ」という購入特典をつけるなどの「コアにはより手厚く」という方針が嵐らしくもあり、令和のエンタメビジネスらしさも感じさせられる。もう少しシビアに言えば、「2026年は特別感のあるエンタメを無料で楽しむ時代が終わった」という分岐点になったとしても不思議ではない。

WBCはNetflixがワンコイン価格の498円に割引した上で全47試合を配信したほか、ドラマなど他のコンテンツも再生可能だったにもかかわらず二の足を踏む人も多かった。つまりそれほど「ライト層は財布の紐が堅い」ということであり、これはエンタメのジャンルを問わず日本全体の現状だろう。

ただ、嵐としてのラストステージであることに加えて、テレビ出演をしなかったことによって視聴人数と売上金額はどこまで増えるのか。その数字はファンにとっての誇りにもなり得るだけに発表してほしいところだ。

「わからない」に優しさとリアル

最後に「活動終了」と「ラストメッセージ」についても、民放各局テレビマンの意見はほぼ一致。

「解散ではないのだから、あえて終了することをフィーチャーしないはず」「『これからもファンの心の中で嵐の活動が続いていく』というムードになるのでは」「何かメッセージを残すとしても5人全員としてのものだろう」などと予想していた。もちろんライブだけに、彼らに想定外の感情が押し寄せ、何らかの言動に至るという可能性もゼロではない。

それは「数年後の再始動がゼロとは言い切れない」ことも同様だろう。「本人たちも含めて誰にもわからない」というニュアンスを残しているところに優しさとリアルを感じさせられる。

ただ、多くの人々に親しまれた楽曲は別の話。彼らが「5人そろわなければ嵐ではないから、今後は楽曲を歌わない」と言うのなら、「STARTOの後輩たちに託す形で名曲を歌い継いでほしい」というニーズはあるだろう。後輩たちが歌うたびに嵐のファンは5人の姿に思いをはせ、幸せな気持ちになれるかもしれない。

嵐は活動休止を決定した際、約1年間にわたる5人での話し合いを行ったことを明かしていた。さらにその経緯を説明した会見から活動休止まで2年弱の猶予期間を設け、その後今春のラストツアーも実現させている。そんな彼らなら活動終了後の6月以降も話し合う機会を設けられるだろうし、その際は変わらずにファンファーストの決断をしていくのだろう。

どこまでもファン思いだからこそ、あいまいな表現に留め、いざとなれば5人で結束し、行動していく。今後、似たような決断を下すグループが現れたとしたら、嵐の功績がまた1つ加えられるのではないか。

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