「食パンアレンジどれが好き？」＜回答数40,099票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第547回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「食パンアレンジどれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「食パンアレンジどれが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
卵のピザトースト
【材料】（2人分）
ゆで卵(固ゆで) 2個
ソーセージ 2~3本
食パン(6枚切り) 2枚
ピザ用ソース(市販品) 大さじ 2~3
マヨネーズ 適量
ピザ用チーズ 50g
ドライパセリ 適量
【作り方】
1、ゆで卵はフォークで粗くつぶす。
2、食パンにピザソースをぬり、(1)のゆで卵を散らし、ソーセージをちぎってのせる。マヨネーズをかけ、ピザ用チーズとドライパセリを散らし、トースターで焼く。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「食パンアレンジどれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「食パンアレンジどれが好き？」
・「食パンアレンジどれが好き？」の結果は…
・1位 ピザトースト 37%
・2位 フレンチトースト 33%
・3位 ホットサンド 21%
・4位 バターシュガー 8%
※小数点以下四捨五入
40,099票
・2位 フレンチトースト 33%
・3位 ホットサンド 21%
・4位 バターシュガー 8%
※小数点以下四捨五入
40,099票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
卵のピザトースト
【材料】（2人分）
ゆで卵(固ゆで) 2個
ソーセージ 2~3本
食パン(6枚切り) 2枚
ピザ用ソース(市販品) 大さじ 2~3
マヨネーズ 適量
ピザ用チーズ 50g
ドライパセリ 適量
【作り方】
1、ゆで卵はフォークで粗くつぶす。
2、食パンにピザソースをぬり、(1)のゆで卵を散らし、ソーセージをちぎってのせる。マヨネーズをかけ、ピザ用チーズとドライパセリを散らし、トースターで焼く。
(E・レシピ編集部)