・「食パンアレンジどれが好き？」の結果は…

・1位 ピザトースト 37%

・2位 フレンチトースト 33%

・3位 ホットサンド 21%

・4位 バターシュガー 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「食パンアレンジどれが好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「食パンアレンジどれが好き？」