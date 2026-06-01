［論点 皇位継承］＜６＞

私が衆院議長を務めていた２０１７年に今の上皇さまの退位に伴う特例法が成立した。

その際、今後の皇室のあり方についても幅広い議論が行われた。議論の中で出た提案を踏まえて「安定的な皇位継承を確保するための諸課題」や「女性宮家の創設等」の検討を求めるとの付帯決議が各党・会派の協議の上、最後にまとまった。

それに基づいて与野党による議論が行われ、〈１〉女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する〈２〉旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える――の２案について各党・会派の見解が出そろったことには敬意を表したい。ただ、まだ乗り越えなければならない課題が残っているのも事実だろう。

女性皇族の身分保持に関して言えば、配偶者のお立場をどうするか。配偶者を一般人のままとするなら、ご夫婦で身分が違うことをどう考えるのか。またその場合、国民としての権利を持ち、義務を負う配偶者との関係についてどのような法整備をするのか。これらについて国民の共感と理解が得られるように説明することが必要だ。

旧宮家を対象とした養子案も、与野党である程度の共通理解ができつつあるようだ。ただ、こちらも国民の理解と共感が必要で、敬愛が醸し出される制度にしなければならない。

皇統のあり方を考える上で最も守るべき基本は、憲法が明記する世襲の原則だ。議長を務めた６年半、天皇、皇后両陛下（現在の上皇、上皇后両陛下）のお姿を拝見することが多かった。公的行事などで努力され、国民に敬愛されている姿に頭（こうべ）を垂れる思いだった。

皇位の世襲とは、皇統とともに象徴天皇として日本と世界の平和や、国民の安寧を祈る姿を世襲なさることではないか。主権者たる国民全体から敬愛される環境をどう作るかが、政治の判断として非常に重要だと考えている。

各党・会派は、今一度その点を意識し、残された大きな課題について共通認識を持つ努力をすることが大事だ。

国会には、各党・会派の総意を探る責務がある。多くの時間をかけて議論してきたのだから、おおむね合意できた点と意見が違う点を整理し、意見が違う点は理由とともに説明し、明らかにすることが必要だろう。立法府として内閣と国民に説明する責任を果たす時期に来ている。

それを受けて政府がもう一度、有識者の意見を聞いたり、幅広く国民の意見を聞いたりすることがあってもいいと思う。その上で政府には皇室典範の改正案を作成していただきたい。