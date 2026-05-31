ドムトールン風コラボロゴも！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Dick Bruna TABLEグッズ

記事ポイント ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でDick Bruna TABLEグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×Dick Bruna TABLE アクリルキーホルダーなど6商品を展開Dick Bruna TABLEの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でDick Bruna TABLEグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×Dick Bruna TABLE アクリルキーホルダーなど6商品を展開Dick Bruna TABLEの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Dick Bruna TABLEのコラボグッズが登場しています。

Dick Bruna TABLEは、ディック・ブルーナのデザインやミッフィーの世界観を食事や雑貨で楽しめるブランドです。

Dick Bruna TABLEのロゴを、ハウステンボスのシンボルであるドムトールンでアレンジしたコラボロゴデザインも注目です。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Dick Bruna TABLEグッズ

開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：Dick Bruna TABLE

ハウステンボスのショップ「クート」では、Dick Bruna TABLEの世界観を楽しめるグッズを販売中です。

HUIS TEN BOSCH×Dick Bruna TABLE アクリルキーホルダー

Dick Bruna TABLEのロゴをドムトールンでアレンジしたコラボロゴデザインがかわいい、この期間しか手に入らないアクリルキーホルダーです。

ミッフィーシュガー

Dick Bruna TABLEで人気のミッフィーの姿をしたお砂糖です。

カラフルなお洋服を着たミッフィーをやさしく溶かしてカフェタイムをお楽しみください。

HUIS TEN BOSCH×Dick Bruna TABLE トートバッグ

Dick Bruna TABLEのロゴをドムトールンでアレンジしたコラボロゴデザインがかわいい、この期間しか手に入らないトートバッグです。

HUIS TEN BOSCH×Dick Bruna TABLE アクリルスタンド

Dick Bruna TABLEのロゴをドムトールンでアレンジしたコラボロゴデザインがかわいい、この期間しか手に入らないアクリルスタンドです。

HUIS TEN BOSCH×Dick Bruna TABLE ステッカー

Dick Bruna TABLEのロゴをドムトールンでアレンジしたコラボロゴデザインがかわいい、この期間しか手に入らないステッカーです。

サガラバッグ

Dick Bruna TABLEで人気のバッグシリーズ。

アクセントになっているサガラ刺繍はもちろん、ドリンクホルダーや内外のポケットなど機能性も人気の秘密です。

Dick Bruna TABLEらしい上品なデザインに、ハウステンボスのドムトールンを重ねたコラボグッズです。

園内での思い出とミッフィーの世界観を一緒に持ち帰れる、誕生日月らしいラインナップです。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Dick Bruna TABLEコラボグッズの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

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よくある質問

Q. どこで販売されていますか？

A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。

商品により販売状況が異なる場合があります。

Q. いつまでのイベントですか？

A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。

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