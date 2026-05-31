2024年に俳優復帰した伊勢谷友介が29日に50歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで最新ショットを公開した。

30日の投稿で「5/29は誕生日でした」と書き出し、グレーのスーツ＆サンダル姿でポーズを決めるショットをアップ。「食事のつもりで着込んでみた、ディーゼルさんに頂いた、ダブルのタキシードのスリーピースセットアップ」とし、「生地の光沢感と染めが独特の深みを持たせている。タキシードスタイルにあえて、都会的なサンダルを合わせてみた。僕の大好きなブランド、#deluxe_jp のサンダル。スタッツがカッコいい。これは流石にサーフィンには履けないけれど、誕生日にめかし込むならバッチリなんではないだろうか？？？」とコーディネートについて説明した。

「僕も半世紀を生きたことになり、残る命の使い道を改たに考えさせられる」と50歳の節目に考えたことを披露。「『資本主義の奴隷』にならざるを得ないにしても、『神の視点』を持って、『未来を創造』していきたいのだが、今を生きる大人は、その意識を持たないままに、無作為に生きる事は避けたい。人間は唯一、自分の命の使い方を考え、実行できる生物なのだから。与えられた舞台は大きい。そして動かし難いことは変わらない」とつづった。

フォロワーからは「よくお似合いです やわらかな素材が夏らしくていいですね」「おめでとうございます セットアップ素敵です」「グレーのダブル似合うな」「歳を重ねるごとにカッコよさが増してます」「さすがオーラ凄いです」などのコメントが届いている。