「交代枠をできるだけ多く使いながら」「国民の期待が今日の国立の雰囲気」W杯前ラストマッチ直前、森保監督は何を語った？

「交代枠をできるだけ多く使いながら」「国民の期待が今日の国立の雰囲気」W杯前ラストマッチ直前、森保監督は何を語った？