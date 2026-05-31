¡ÚMLB¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¸«¤»¤¿¡ÈºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅêµå¡É¡¡100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤Ç¥·¥å¥ïー¥Ðー¤ò°µÅÝ¡¢24ºÐ±¦ÏÓ¤òÊÆ¼±¼Ô¤¬¾Î»¿¡ÖµåÂ®¤ò°Ý»ý¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤Ëº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó1¡¿3¤òÅê¤²¤Æ¡¢3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1»Íµå1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¢£ÈïÃÆ¤â¶¯ÂÇ¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþÉõ¤¸¤ë
Ä¾¶á2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢5·î¤ËÆþ¤ê°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤ëº´¡¹ÌÚ¡£º£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤¿¡£
½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²óÉ½¤ËÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Üー¥àÆâÌî¼ê¤ËÃæ±Û¤¨¤Î6¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¶¯ÎÏ¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¸«¤»¤¿¤Î¤¬Ä¾¶áÅÐÈÄ¤Ç¤â¸÷¤Ã¤¿½¤ÀµÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ÏÈ´·²¤Îµå°Ò¡£ÊÑ²½µå¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï¤½¤Î¸å9¼ÔÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¡Ê¤½¤Î¸å13¼ÔÏ¢Â³¤Þ¤Ç¹¹¿·¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢Ê£¿ô²ó100¥Þ¥¤¥ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤»¤¿ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎµåÂ®¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥¹¥È¥ìー¥È¤Î°ÒÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï5²ó1¡¿3¤ò84µå¤Ç¹ßÈÄ¡£3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1»Íµå1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.59¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤â¼é¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂ®µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï98.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.5¥¥í¡Ë¤Ç¡¢º£µ¨Ê¿¶Ñ¤Î97¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.1¥¥í¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£º£µ¨½é¤Î100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎµåÂ®¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£µå°Ò¤Î¸þ¾å¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ªー¥×¥óÀï¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨15.58¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Ï¶ì¤·¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Î5·î¤ËÆþ¤êÆâÍÆ¤ÏÃå¼Â¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£