◆米大リーグ オリオールズ―ブルージェイズ（３０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、両軍無得点の２回先頭で迎えた１打席目は、あとひと伸びで２戦連発１３号という大飛球を放った。

２回先頭の１打席目。２ボールから岡本は先発右腕・ヤングの甘く入ったシンカーを捉えると、左翼へ打球角度３８度で飛球をはじき返した。飛距離は３７３フィート（約１１４メートル）。左翼手のウォードが目いっぱいに手を伸ばしてフェンスを越えようかという打球をキャッチし、１３号は幻となった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると。３０球団の本拠地のうち、２７球場であれば本塁打になっていた当たりだった。

現地のラジオの実況中継は「岡本がすくい上げた〜」と絶叫。「テーラー・ウォード（左翼手）が追いかけます。壁を背後にして、最後の瞬間に上手くもぎとりました。岡本は素晴らしいスイングでした。多分ホームランまで１フィート（約３０センチ）でしょう。ウォードが捕れていなかったら、フェンスに直撃していたと思います」と興奮気味に伝えていた。

ブルージェイズは４連勝で５月１９日（同２０日）に今季最大となった借金「６」を完済。２２歳右腕のイエサベージが先発のマウンドに上がった。初回は両軍とも無得点に終わった。 岡本は、２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦で、５日（同６日）の敵地・レイズ戦以来、出場した試合では１９試合ぶりとなる１１号を放つと、前日２９日（同３０日）の敵地・オリオールズ戦でも５点差からの逆転勝ちに貢献する２試合ぶりの１２号を放った。

前日２９日（同３０日）の試合後には、「しっかり仕留められて良かったです。毎日毎日良いものを出したいと思ってやっているので。また頑張って取り組んでいきたいと思います」と口にして気を引き締め直していた岡本。５月中旬には１８試合連続本塁打なしと苦しい時期もあったが、打撃フォームを微調整するなどして、直近３試合で２発目と復調の兆しを見せている。