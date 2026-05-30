競馬好きの藤江れいなと栗林さみがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「サントリー オールフリー presents 藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」。（毎週月曜 21:30〜21:55）。直近のレース結果、注目騎手の話題から競馬場グルメ、フォトスポットまでレース以外の魅力もお届けしています。5月25日（月）の放送では、オークスで日本人女性騎手として初めてG1制覇を果たした、話題の今村聖奈騎手をゲストにお迎えしました。

（左から）パーソナリティの栗林さみ、今村聖奈さん、藤江れいな

藤江：今村騎手自身は、レースのリプレイはご覧になりましたか？今村：はい、落ち着いてからゆっくり見ました。藤江：今日はちょっと贅沢に、今村騎手と一緒に「2分25秒6」（勝ちタイム）の勝負を一緒に振り返りながらお話を伺いたいと思います。果たしてジュウリョクピエロ（今村騎手が騎乗する3歳牝馬）と今村騎手は、馬群を捌いてゴール直前で抜け出すことができるのか……それでは映像を見てみましょう。栗林：さあスタートします。今村：実は、ゲートの中で馬がイレ込んでいた（興奮していた）んです。でも、ポンと好スタートを切ってくれました。前半は無理に抑えようとせず、すーっと流れに任せて、周りの馬を見ながら「どの馬の後ろにつけるのがベストか」を考えて最初のコーナーに入りました。レーン騎手のラフターラインズが大外枠から斜め前に見えたので、すごく良い目標だったし、ルメール騎手や武豊騎手もいらっしゃいました。全体的にペースがゆっくりで、みんなが馬を抑えているのが後ろからも伝わってきて「ちょっとスローペースだな」と思っていたところ、津村騎手がすーっと前に行ってくれて。（そこでペースが流れたおかげで）ピエちゃんは少し乗りやすくなったのかなと思います。栗林：へえー。今村：そこからもずっとリズム良く走れました。いつでもいけそうな手応えがありましたが、「直線は長いので、まだ我慢、我慢」とピエちゃんに言い聞かせながら、私自身も落ち着いて乗れていたと思います。栗林：「いつ仕掛けるか」みたいなスイッチのタイミングは、焦りませんでしたか？今村：そうですね。2,400mという距離はぶっつけ本番だったので、急に何かをしようとしても無理だと思っていました。だからこそ「最初のコーナーまでに最後方にならないこと」「向正面では2列目の位置に入ること」など、やるべきことを自分の中で1つずつ決めていました。直線に向いたときに、馬が勝手に外に行こうとしましたが、そこは一旦なだめて、「4のハロン棒（残り400m）を過ぎるまでは絶対に追わない」と心に決めていたので。藤江・栗林：へぇ〜〜！！今村：直線が長いので、そこから追い出したときの反応がすごく良かったのと、ゴールが近づくにつれて、前の馬との差も一気に縮まっていきました。藤江：いやー、これは本当に何回も見たくなるレースですよね。栗林：JRAの公式YouTubeチャンネルの「ジョッキーカメラ」の映像では、ゴールの瞬間に「わーっ！」という声が入っていましたね。今村：思わず「勝っちゃったー」って（笑）。栗林：あと、「やっとジョッキーになれた」というようなこともおっしゃっていましたか？今村：はい、祝福してくださった同じレースの先輩方は、G1をたくさん勝たれている凄い方ばかりで……。「良かったな、これでG1ジョッキーの仲間入りだ」と言ってくださって。そのお言葉をいただいたときに「これで私もちゃんとジョッキーになれたんだな」と、心の底から実感しましたね。



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＜番組概要＞番組名：サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」放送日時：毎週月曜21:30〜21:55パーソナリティ：藤江れいな、栗林さみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/keibaiko/ 番組公式X：@keibaiko_tfm https://x.com/keibaiko_tfm