元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00〜8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月24日（日）の放送では、野手として登録されている選手が、ピッチャーとして投球する“野手登板”について語りました。

パーソナリティの長野久義

佐藤：日本のプロ野球では、野手の登板が続きました。5月1日の横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズの試合では、内野手の柴田竜拓選手（DeNA）が登板。そして、5月12日の東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの試合では、こちらも内野手のホセ・オスナ選手（ヤクルト）が登板しました。長野：はい。佐藤：長野さんは、これについてどう思われますか？長野：僕は、中継ぎピッチャーのこととかも考えたら、全然やっていいんじゃないかと思いますし、ファン目線でいうと、（推しの球団が）ボロ負けして「面白くなかったな」と思われるより、普段なかなか見られない野手がピッチャーをする姿も見てみたいじゃないですか。そういう意味でも、すごく面白いんじゃないかなと思います。佐藤：長野さん自身は、登板した野手と対戦した経験はありますか？長野：ないですね。でも、野手が投げているときに守ったことはあります。2023年に北村拓己が登板して、そのときにレフトを守っていました。佐藤：やっぱり、いつもと違うところもありますか？長野：なんか、いつも以上に「ピッチャー頑張れ！」って思います（笑）。佐藤：ハハハ（笑）。じゃあ、もし打席に立ったとすると、やっぱり、感覚が違うものですかね？ いつも150km/h以上のボールを待っているわけじゃないですか。長野：北村も140km/hくらいのボールを投げていましたけど、（バッターからすると）逆に力んで難しいんじゃないかなと思います。佐藤：なるほど。ほかにも、ジャイアンツでは増田大輝選手も1回登板していましたが、ベンチの雰囲気でわかるものですか？長野：そうですね。ベンチ裏に準備しに行ったり、点差も考えて“そろそろ出番なのかな”って。佐藤：そうなったとき、「〇〇がいくぞ」っていうのはある程度決まっているんですか？長野：まぁ……元々ピッチャーをやっていた選手とか、コントロールがいい選手とかじゃないですかね。そうじゃないと、球が速くてもコントロールが悪かったら試合が終わらないので（笑）。佐藤：ハハハ（笑）。だとすると、内野手が多いんですかね？長野：そうかもしれないです。でも、メジャーリーグでは（外野手の）イチローさんとか青木（宣親）さんも投げていましたけど。佐藤：ちなみに、長野さんは……。長野：僕にオファーはなかったです（笑）。佐藤：なかったですか（笑）。もし「いけ」って言われたらどうします？長野：キツいですねぇ、ピッチャー返しとか怖いですし。佐藤：確かに慣れてないですもんね（笑）。改めて、長野さんのおっしゃる通り、ファンの皆さんは（野手の登板は）うれしいかもしれないですね。長野：それで少しでも「面白かったな」と思って帰ってもらうのもアリなんじゃないかなと思います。



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＜番組概要＞番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗放送日時：毎週日曜 8:00〜8:30

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