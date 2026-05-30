・「母の日のごはん何作る？」の結果は…

・1位 手巻き寿司 55%

・2位 ハンバーグ 16%

・3位 パスタ 14%

・4位 オムライス 14%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「母の日のごはん何作る？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「母の日のごはん何作る？」