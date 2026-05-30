「母の日のごはん何作る？」＜回答数38,261票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第545回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「母の日のごはん何作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「母の日のごはん何作る？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ケチャップオムライス
【材料】（2人分）
卵 3個
バター 10g
サラダ油 大さじ 1/2
ソーセージ 3本
玉ネギ 1/2個
ピーマン 1個
水煮マッシュルーム(缶) 35g
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
<調味料>
ケチャップ 大さじ 1~2
ウスターソース 小さじ 1
チリパウダー 少々
ドライパセリ 少々
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ 1/2
【下準備】
1、卵は1.5個分ずつに分け、溶きほぐす。
2、ソーセージは幅1cmに切る。
3、玉ネギはみじん切りにする。
4、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、玉ネギに合わせた大きさに切る。
5、水煮マッシュルームはザルに上げ、水気をきる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、ソーセージ、玉ネギを炒める。玉ネギがしんなりしたら、ピーマン、水煮マッシュルームを加えて炒める。
2、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、さらにご飯を加えて全体に炒め合わせる。
3、別のフライパンに人数分に分けたバターとサラダ油を中火で熱し、溶き卵を一気に流し入れる。全体に広げて卵が半熟のうちに、人数分に分けた(2)を縦向きにのせる。
4、フライパンを傾けてオムライスを縁に滑らせ、お皿にひっくり返す。キッチンペーパー等で形を整え、お好みで分量外のケチャップをかける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「母の日のごはん何作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「母の日のごはん何作る？」
・「母の日のごはん何作る？」の結果は…
・1位 手巻き寿司 55%
・2位 ハンバーグ 16%
・3位 パスタ 14%
・4位 オムライス 14%
※小数点以下四捨五入
38,261票
・2位 ハンバーグ 16%
・3位 パスタ 14%
・4位 オムライス 14%
※小数点以下四捨五入
38,261票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ケチャップオムライス
【材料】（2人分）
卵 3個
バター 10g
サラダ油 大さじ 1/2
ソーセージ 3本
玉ネギ 1/2個
ピーマン 1個
水煮マッシュルーム(缶) 35g
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
<調味料>
ケチャップ 大さじ 1~2
ウスターソース 小さじ 1
チリパウダー 少々
ドライパセリ 少々
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ 1/2
【下準備】
1、卵は1.5個分ずつに分け、溶きほぐす。
2、ソーセージは幅1cmに切る。
3、玉ネギはみじん切りにする。
4、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、玉ネギに合わせた大きさに切る。
5、水煮マッシュルームはザルに上げ、水気をきる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、ソーセージ、玉ネギを炒める。玉ネギがしんなりしたら、ピーマン、水煮マッシュルームを加えて炒める。
2、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、さらにご飯を加えて全体に炒め合わせる。
3、別のフライパンに人数分に分けたバターとサラダ油を中火で熱し、溶き卵を一気に流し入れる。全体に広げて卵が半熟のうちに、人数分に分けた(2)を縦向きにのせる。
4、フライパンを傾けてオムライスを縁に滑らせ、お皿にひっくり返す。キッチンペーパー等で形を整え、お好みで分量外のケチャップをかける。
(E・レシピ編集部)