ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日よりTVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションイベントを開催する。

イベントでは、超没入型ウォークスルー・アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」に加え、コラボグッズ、コレボメニューなどが展開。コラボメニューは「葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～」として「ロストワールド・レストラン」にて提供される。

今回展開されるコラボメニューは、フリーレン達をイメージした「フリーレンのビーフプレート ～赤ワイン香るデミグラスソース～」や「ヒンメルのオムレツプレート」など。

他にも、「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」「楽しい旅の宝箱 キッズセット（6歳まで）」に加え、デザートやドリンクもラインナップ。また、レストランでは食事を楽しむフリーレン、フェルン、シュタルクの等身大スタチューなども設置されている。

本稿では一足先にレストランの内装や各メニューを確認できたので、その模様を写真でお届けする。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.