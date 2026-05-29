仕事効率爆上がりの「スマート文具」6選【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

デジタルの対極にありそうなアナログの文具。だが近年では、アナログとデジタルの良さを両立したスマート文具が増えている。手書きの温かみが好きというそこのあなたも、最新のスマート文具に触れれば印象が変わるはずだ。

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文具の代表格といえば、筆記具を連想する人が多いだろう。この筆記具こそ、いままさにスマート化が進んでいるジャンルである。

その筆頭がAIノート。画面に文字を書けるだけだった従来の電子ノートにAIが組み合わさり、多機能化が進んでいる。今では、文字起こし、翻訳、要約、推敲といった、ノートという言葉からは連想できないような機能を搭載した機種が出現。文字起こしや翻訳について、その内容をリアルタイムに確認できるのは一般的な文字起こしデバイスと同様だが、AIノートは画面が大きいので、その文字が見やすい。しかもそこに、手書きでメモを加えられる。ノートならではの強みがあるのだ。

運筆の過程を検知し、手書きした内容をデータ化できるスマートペンは、ミニマリストにオススメしたい。手書きのノートがたくさん溜まっても、それが自動でデータ化されているので、処分をためらわなくて済むからだ。

また、同じペンでは、タブレット向けのタッチペンも高機能化が進行中。ボタンレスで、多様な操作を実現するものまで登場している。

テクニカルライター

畑野壮太さん

常日頃からAIのお世話になっているライター。特に、昨今の文字起こし機能の精度の高さには驚きを隠せずにいる。手書きの文字を好むアナログ派な一面も持つ。

1. あらゆるタスクをこなすノートの範疇を超えた一台

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS

「iFLYTEK AINOTE 2」（9万8800円）

AIノートのなかでも、いま最注目な機種です。機能があまりにも多岐にわたるため「ノート」という言葉は、本機の特徴を表すものとしては、もはや限定的すぎるでしょう（畑野さん）

手書き文字のテキスト化、録音、文字起こし、要約まで、あらゆるタスクを一台でこなす。AI機能をより引き出すための定額プラン「AINOTE Pro」も用意されている。Makuakeでの先行販売では、4億6000万円以上の応援購入を集めた。

ペンタブレットの最大手であるワコムと、iFLYTEKが共同開発した専用スタイラスペンが付属。ペン先にソフトな素材を採用し、紙に書くときのような書き心地を実現

「AINOTE 2専用キーボードケース」（1万9800円）

キーボードとケースがひとつになった、本機専用のアクセサリ。スタンド機能付きなので、単独で自立する。タイピングが可能になることで、PCのような感覚で使える。

2. 高精細なカラー表示に対応、唯一無二の鮮やかさが魅力

TCL

「TCL Note A1 NXTPAPER」（9万2980円）※本体のみの価格

この画面の鮮やかさは唯一無二。カラー表示のおかげで、テキストにハイライトを加えられるのが地味に便利です。一方で、AI機能も欲しいものがしっかり網羅されています（畑野さん）

1670万色のカラー表示に対応するAIノート。電子インク同等の色彩を液晶で実現した。会議の音声のテキスト化は、10以上の言語に加え、方言やアクセントにも高精度で対応。さらに、日本語を含む40以上の言語に対応して、会議や会話をすぐに翻訳してくれる機能も搭載。

▲高精細なカラー表示が可能なうえ、120Hzの高リフレッシュレートを誇る。応答速度も速い。フルカラーの画面が滑らかに動くため、イラストを描くのにも適する

「専用キーボードケース」（2万690円）

別売りの専用キーボードケースを使えば、端末を保護しつつ、利便性を向上させられる。なお本品とは別に、本体を包み込める保護ケースも別売りで用意されている。

3. ビジネスや学習に特化した紙感覚の小型電子ノート

Viwoods

「Ai Paper Mini」（6万7800円）

アナログの書き心地にこだわっているため、紙のノートに近い感覚で使いたい方におすすめです。AI機能の面では、手書き文字のテキスト化や音声認識に対応しています（畑野さん）

わずか230g、長辺20cm以下の、超小型軽量の電子ノート。ノートや議事録、アイデアメモの作成などのシーンで、従来の紙のノートを代替することに特化して開発された。フロントライトを搭載しており、暗い場所での使用にも対応。

4. 文字もイラストも対応、手書きの内容を即データ化

NeoLAB

「Neo smartpen R1」（1万4800円）

手書きした内容をデジタル化できるのは電子ノートと同じですが、こちらは価格が圧倒的に手頃なのが魅力です。ボールペンでもあるので、文具としての形もより強く残っています（畑野さん）

ペン先にあるカメラセンサーが筆跡を感知し、専用ノートに書いた内容を即データ化できるスマートペン。文字だけでなく、イラストも即座にデータ化する。アプリのシェア機能を使えば、データをチームで共有可能だ。

▲ペンの充電は USB Type-Cで行い、満充電時の使用可能時間は18時間。替え芯は、複数メーカーのものが用意されており、好みの書き味を選べる

5. 多彩な操作に対応したボタンレスのタッチペン

シャオミ・ジャパン

「Xiaomi Focus Pen Pro」（1万6980円）

タブレットの進化の陰に隠れていますが、タッチペンもじわじわと高機能化しています。タブレットとタッチペンをあわせて使う価値も高まってきています（畑野さん）

Xiaomi製タブレットに対応したタッチペン。ボタンレスだが、ピンチ、タップ、スライド、回転などで操作ができる。スリープ時でも、ペンで画面を叩くと描画アプリが即起動する。17.5gと軽く、1万6384段階の筆圧感知が可能。

▲描画アプリ起動中にペンの先端を画面の上に移動すると、位置やブラシの色、太さ、形状などが表示される。イメージを膨らませながら、正確な描画が可能だ

▲2回連続でタップすると、描画アプリのツール、ブラシ、消しゴム、またはカラーを切り替えられる。画面をいちいちタッチする手間がなく、作業が捗る

6. 10万回も繰り返し使える、新感覚の電子ふせん

※本製品は以下の対応機種専用となっており、他機種や製品単体ではご利用いただけません。Xiaomi Pad 6S Pro 12.4、Xiaomi Pad 7シリーズ、Xiaomi Pad 8シリーズ

キングジム

「Boogie Board papery BB-18」（Sサイズ スターターセット：5170円）

マグネット式なので、スチール製のデスクを使っている方には特にオススメ。カラーとサイズのバリエーションが用意されており、使い分けができるのもうれしい要素です（畑野さん）

繰り返し使える電子ふせん。専用のスタイラスペンで文字を書くことができ、ワンタッチで消せる。左上の箇所はマグネットになっており、付属のステンレスシートを使用すれば、スチール以外の場所にも貼り付けられる。

▲専用アプリの「Boogie Board SCAN」を使えば、ふせんに書いた内容を画像化できる。画像は白黒に変換されて保存される。その画像は編集も可能だ

▲専用スタイラスペンの上部を本体左上にタッチすると、即座に文字が消去される。1回の電池交換で約10万回使用でき、一度購入すれば長く使える

>> 特集【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号88-89ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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