「マジビックリ!!可愛さに」板野友美、美背中見せ赤ドレス姿に反響「大人な女性」「お人形さんみたい」
タレントの板野友美さんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しい背中があらわになったドレス姿を公開しました。
【写真＆動画】板野友美の美背中
コメントでは「赤だとともちん大人な女性で素敵ですね」「赤可愛い！ともちん赤似合う」「どこか陽気な感じがいいですね」「マジビックリ!!可愛さに」「お人形さんみたいです」「いつも黒系のともちんの服装ももちろん良いけど赤の服装もめちゃくちゃ可愛さが増してるこういうの好き」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】板野友美の美背中
「赤可愛い！ともちん赤似合う」板野さんは「新作赤も可愛いよ 載せすぎ祭り」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。真っ赤なキャミソールドレスを着た姿です。1枚目の写真と動画では、美しい背中が見えています。赤いサングラスを掛けて、かわいらしいポーズと表情をした姿も見られます。
「このtopsお気に入り」26日には「このtopsお気に入り カジュアルなボトムスに合わせても華やかになれる」とつづり、白いキャミソールを着用した姿を披露していた板野さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)