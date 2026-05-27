石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X(旧・Twitter)で発信を続けています。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第22回目です。

※記事の内容は、2026年4月下旬から5月下旬のものです。

町野町に咲く花

4月下旬、これから農繁期が本格化する町野町では新緑や草花の青が眩しく感じられるようになりました。夏にかけて、里山里海野花が咲き始めるこの季節は、1年のうちでもとても心地よい季節です。

奥能登豪雨で大規模な浸水被害を受けた町野町粟蔵地区でも、至るところで花々が咲き、自然の力強さに励まされる思いです。

Motoya Baseスタジオ着工

5/2、能登半島地震と奥能登豪雨の二重被害を受けた町野町粟蔵地区の「もとやスーパー」向かいにある民家の改装工事がはじまりました。

改装後は、能登半島地震と奥能登豪雨の二重被害を伝える展示施設「Motoya Baseスタジオ」として、生まれ変わります。

このMotoya Baseスタジオには、被災直後の状態を伝える映像や写真資料、大規模な浸水被害を受けたスーパーの商品の展示だけでなく、全国のみなさまから寄せられた10メートルサイズの横断幕や、応援メッセージの展示が予定されています。

本谷一知さんは、着工に際して次のように語りました。

「Motoya Baseスタジオ着工しました。応援してくださる沢山のみなさまのおかげです！ この町野町が再び立ち上がって存続していくなかで、被災の記憶だけでなく、全国から集まったたくさんの応援が100年語り継がれるスタジオにします！」

町野ウォークの開催

GW期間中の5/3〜5/5、町野町の住民のガイドで「町野ウォーク」が開催されました。

このイベントは、令和6年能登半島地震の被災地支援を続けている大阪府枚方市の「AINE WORKS(アインワークス)」の方々が企画してくださったもので、県外から訪れた参加者や県内にお住まいの方、偶然居合わせたボランティアの方々など、地元の町野町からは、もとやスーパーの本谷一知さんや、広江歯科の廣江雄幸さんなど、約20名の方々が参加しました。

5/3に行われたロングコースでは、「公園山」の名前で親しまれている町野町を一望できる高台へのぼり、昔の町野町の景色、今も残っている景色の説明などが行われました。

5/5は、小さなお子さまや妊婦さんも参加され、もとやスーパーを出てすぐ、鈴屋川にかかる「五里分橋」からスタート。本谷一知さんによる解説を聞きながら、奥能登豪雨で氾濫した町野町の鈴屋川添いを辿りながら、町野町粟蔵地区を回りました。

参加された方から、感想をお伺い出来ましたので、ご紹介させてください。

「自分の足で歩いて、感じて、いろんなことに思いを馳せる」

大阪府からの参加者「発災時のこと、被災前の町野町の町並み、復興途上のいま、を自分の足で歩いて、感じて、いろんなことに思いを馳せるツアーでした。歩いたあとは、Motoya Baseの奥に設置されたディスプレイ前で、この二年半の記録をまとめた資料を見ながらお話を聞きました。最後は、2m近い浸水被害を受けた中で奇跡的に残った太鼓での演奏が行われ、偶然にも大谷地区から来られた方と本谷さんの共演で迫力の太鼓演奏を聴くことができました！こうした被災地を体感できるツアーは大切だと思いますし、今後需要も高まると思います。町野町を一望出来る高台にも、次の機会にはのぼってみたいと思いました。今回スタート地点となっていた五里分橋は、珠洲市の飯田、能登町の宇出津、輪島市街地へ五里というのが由来と聞いて、町野は奥能登の起点であると感じました。Motoya Baseや展示館ができたら、奥能登の拠点として町野コースが生まれるのを期待してます！」

石川県七尾市からの参加者「県外からの友人と共にMotoya Baseを訪問させていただきました。能登でいくつかの場所を回りましたが、町野は特に直下型地震の恐ろしさを感じさせられました。インスタントハウスに入ったのも初めての経験でした。村長の太鼓の響きも含めて、五感全部、心身全部で学んで初めてわかることがたくさんあると思いました。課題もたくさんありつつ、これからのMotoyaBaseと町野の未来が楽しみになるツアーだったと思います。本当にありがとうございました」

広江歯科・廣江雄幸さん「久しぶりに公園山に登れて嬉しかっ「た。この小さな町に興味を持って、遠くから来てくれる人たち、被災した建設中の歯科医院や自宅の泥出しボランティアに来てくれた人たちの縁がいまも続いていることを有り難く思う。自分が知っている町の景色や歴史を伝えることで、単なる被災地ではなく、復興の最中にあるふるさとであると感じてもらえたら嬉しい」

復旧復興に寄り添う

4月下旬、町野町に新たに災害復旧工事事務所と、災害復旧工事支援関係者のためのプレハブ式の宿舎が建てられました。

事務所の看板は、能登の祭りに欠かせないキリコをモチーフとしており、その細やかな心遣いに励まされる思いです。

奥能登豪雨で甚大な被害を受けた町野川・鈴屋川とその上流に位置する牛尾川、土石流の被害を受けた寺地川など、町野町では次の出水期に向けた災害復旧工事が日々続けられています。

能登の海を守る活動

5/23・5/24、町野復興プロジェクト実行委員会さんのサポートで、「能登の海を、みんなの手でもう一度きれいに」を合い言葉に、町野町大川地区の大川浜にて、ビーチクリーンが行われました。

大川浜は、能登半島地震の隆起で浜辺が従来の２倍ほど大きく広がった場所で、地元の方々による新たな活用や観光資源として期待されています。

かねてから、大きな流木などは、ボランティアの方々や、粟倉医院の大石先生たちが集積してくださっていましたが、とても広い海岸ですので撤去しきれなかったプラスチックゴミや、小さな木くずなどはまだまだ残っている状態でした。

初日は名城大学ボランティア協議会のみなさまと地元のみなさまが、二日目はさらに多くの方々が参加してくださり、細かなプラスチックゴミや流木の木くずを丁寧に集めてくださいました。漂着ゴミの中には、大きなブイなどが流木に絡まったものもあり、みなさまで力を合わせる場面もありました。

大きな流木などは、また来月に重機などを用いて片付けが予定されていますが、たくさんの方々のご尽力のおかげで、かなりきれいな大川浜が戻ってきています。

町野復興プロジェクト実行委員会「地元を、能登を想う方々が集まれば、とても大きな力になります。一緒に楽しくおしゃべりをしながら、無理のないペースでこの活動に参加していただけたら嬉しいです」

7月の浜開きに向けて、大川浜の海岸清掃は今後も続けられます。みなさまのお力添えをお願いいたします。

地域の文化を守るための取り組み

文化財防災センターさんによる「地域の宝をみんなで守る｜文化財防災・救援プロジェクト2026」のクラウドファンディングがはじまっています。

文化財レスキューは、これまでに2016年の熊本地震や2024年の能登半島地震・能登半島豪雨など、たくさんの地域で守られ受け継がれてきた大切な文化遺産を被災現場から救出し、被災後の地域の復興を推し進める手助けを続けていらっしゃいます。

町野町でも、2024年に町野町粟蔵地区のキリコ四基と町野神社の御神輿を救出していただき、2025年にはキリコ一基を地元のみなさまとボランティアのみなさまで担ぎ、町野神社の秋の例大祭を執り行うことができました。祭りに参加された地元の方々は、口々に「嬉しかった」と笑顔を見せてくださいました。

能登で長らく受け継がれてきたキリコ祭りの文化は、能登半島地震・奥能登豪雨の復興ならびに、能登の人々の心の復興において欠かせないものです。

文化財レスキューのクラウドファンディングには、「いつどこで起こるかわからない災害に迅速な初動対応を」という大きな目的があります。

被災した地域の文化遺産を一つでも多く救い出し、後世に繋いで行くためには、すみやかに被災地へ必要な資材と専門家を届け、それ以上状態が悪くならないように応急処置を行う必要がありますが、いつどこで災害が起こるかを予測することは非常に困難です。

2度目のクラウドファンディングは厳しい状況

こうした緊急時に公的な資金だけを財源として活動することは困難であることから、2025年に初めてのクラウドファンディングを実施し、目標を大きく上回る762万6000円という寄附額が寄せられました。

しかし、今回は、目標金額 500万円に対して183万円(5/26時点)と、厳しい状況が続いております。

災害が起こらないに越したことはありませんが、今後いつ起こるかわからない災害に備え、その時に一つでも多くの文化財や地域の宝を救い出せるよう、みなさまのお力添えをどうかお願いいたします。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで、毎月掲載します。

【輪島市町野町】輪島市の東側にあり、2024年1月の能登半島地震の震源地である珠洲市と隣り合っている。1956年に輪島市に編入されるまで、町野町は、単独の町として存在していた。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。