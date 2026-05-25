プルマン東京田町の「JUNCTION」にて、山崎・白州・響をそろえた「ジャパニーズウイスキーフェア」を開催。

「響30年」や「響 100th Anniversary Blend」が楽しめるほか、3種の飲み比べセットも販売されます！

プルマン東京田町「JUNCTION」ジャパニーズウイスキーフェア

期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）

時間：11:30 飲み物 L.O. 22:30

場所：JUNCTION

※ボトルセットチャージ、シートチャージ、サービス料はありません（表記は税込です）

※割りものは300円〜

※ボトルの保管期間は3か月間

※ボトルの購入はJUNCTIONまで

※購入後は、営業中のすべてのアウトレット (KASA, JUNCTION, エグゼクティブラウンジ) で利用可能（エグゼクティブラウンジの利用は、エグゼクティブフロアの宿泊者に限ります）

※客室での利用も可能（ボトルキープの対象外）

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」にて、国産ウイスキーの魅力を堪能できる「ジャパニーズウイスキーフェア」を開催。

ラウンジ＆バー「JUNCTION」にて期間限定でジャパニーズウイスキーが堪能できます。

歌舞伎の「隈取」の色彩美とモダンな感性が交差する、ダイナミックなアートが印象的なラウンジ＆バー「JUNCTION」

その空間を舞台にした今回の「ウイスキーフェア」では、世界的な評価の高まりとともに希少性が増し、入手が難しくなっているジャパニーズウイスキーが用意されます。

例えば「響30年」は、この数年で価格が約3倍に高騰しており、その希少価値の高まりを象徴しています。

そのほか、世界的に高い評価を受けるサントリーのシングルモルト「山崎」「白州」や、ブレンデッドウイスキー「響」といった日本を代表する銘柄をラインナップ。

お気に入りの1本との出会いを楽しめるフェアです☆

また、様々な味を楽しみたい人に向けて、この3種を飲み比べできるテイスティングセットも販売。

流通数が少ないため、極めて希少で入手困難な「響30年」や「響 100th Anniversary Blend」のボトルは、各1本限定で用意されます！

ボトルキープしたウイスキーは、館内すべてのレストランやバー、ラウンジにテラスなど多彩なシーンで利用可能。

時間帯や過ごし方に合わせて場所を変えながら、同じ1本を異なる表情で味わうことができるのも、ボトルキープの魅力です。

世界に誇るジャパニーズウイスキーの奥深い魅力を堪能できます。

手軽に楽しめるテイスティングセット

価格：2,500円(税込)

容量：15ml

内容：飲み比べセット＜山崎・白州・響 Japanese Harmony＞

ウイスキー初心者も楽しめるよう、3種類のウイスキーを15mlずつ飲み比べできるテイスティングセットを販売。

山崎・白州・響、それぞれの味わいの個性を気軽に試し、お気に入りの1本を見つけられます！

シングルモルトウイスキー 山崎

価格：Glass 3,000円(税込)／Bottle 35,000円(税込)

「山粼」は、国産モルトウイスキー発祥の地・山崎蒸溜所のモルト原酒のみでつくられた、日本を代表するシングルモルトウイスキー。

山崎の伝統であるミズナラ樽貯蔵モルトと、革新のワイン樽貯蔵モルトをはじめとした様々な山崎モルトが出会うことで生まれました。

やわらかく華やかな香りに潜むイチゴのような香りと、甘く煌めくなめらかな余韻とともに、ゆったりとしたひとときを楽しめます。

シングルモルトウイスキー 白州

価格：Glass 3,000円(税込)／Bottle 35,000円(税込)

「白州」は、南アルプスの天然水を仕込み水に、“森の蒸溜所”で生まれたモルト原酒だけでつくるシングルモルトウイスキー。

森の若葉を思わせる、みずみずしい香りと、ほのかなスモーキーフレーバーを備えた「ライトリーピーテッドモルト」、複雑さと奥行きを持つ多彩な原酒をヴァッティング。

それぞれの個性が重なり合うことで生まれた、フレッシュな香り、爽やかで軽快なキレの良い味わいが特長です！

すっと消えるような軽やかな後味が、夏夜のひとときに心地よく寄り添います。

響 Japanese Harmony

価格：Glass 3,000円(税込)／Bottle 35,000円(税込)

「響 Japanese Harmony」は、日本の四季や日本人の繊細な感性、日本の匠の技を結集したウイスキー”をコンセプトにしたこだわりのブレンデッドウイスキー。

様々な原酒が織りなす、美しくバランスのとれたハーモニーが特長です。

華やかな香りと奥深くもやわらかな味わいは、クセが少なく飲みやすいため、ジャパニーズウイスキーを初めて味わう人にもおすすめ。

響 100th Anniversary Blend

価格：Bottle 200,000円(税込) ※グラスでの販売はなし

限定数量：1本（先着1名）

サントリーウイスキー100周年を記念した特別な「響」

数量限定、抽選販売されている、希少性の高いボトルです。

酒齢17年以上の個性豊かな原酒を厳選し、酒齢30年を超える山崎ミズナラ樽モルト原酒と、円熟の知多グレーン原酒を加えて丁寧に仕上げられています。

「響」ならではの華やかな香りとまるみのある上品な味わいに、しっかりとした熟成感や複雑さをプラス。

長期熟成モルト由来の心地よい酸味や果実味が楽しめます！

また、生成りの越前和紙ラベルに「響」の墨文字が施された、「響」ブランドならではの美しいカリグラフボトルの証明書付き。

1本限定（先着1名）の貴重なボトルです。

響30年

価格：Bottle 990,000円(税込) ※グラスでの販売はなし

限定数量：1本（先着1名）

年間数千本しか作れない極めて希少な限定品として、「響30年 」はその価値が年々上昇している1本。

サントリーの90周年を記念して制作され、ブレンデッドウイスキーの傑作といわれています。

モルト原酒には、サントリー秘蔵の超長期熟成樽の中から、最低でも酒齢30年以上のモルト原酒を入念に選定。

酒齢30年以上の円熟グレーン原酒を吟味し、丁寧にブレンドされています。

超長期熟成モルト由来の甘い香りに、花を想わせる華やかな香りが豊富。

なめらかな口当たりの中に、重厚なコクが際立ちます。

数が少ないため、すべて手作業で行われるのも「響30年 」の特徴です。

また、贅を極めた宝石のような30面カットのクリスタルボトルが、1本限定（先着1名）で用意されます！

ボトルキープサービス

プルマン東京田町では、「JUNCTION」で購入したウイスキーボトルを館内すべてのアウトレットで利用できる、ボトルキープサービスを提供。

バーカウンターやレストランはもちろん、お昼のテラス席にラウンジなど、その日の気分やシーンに合わせてシームレスに楽しめます☆

お客様との特別な関係性を育む、日本ならではのボトルキープ文化。

利用の際は、名前を伝えるだけで、専用のボトルを用意します。

プルマン東京田町の「馴染み」の客として、“自分だけのボトルを持つ”という特別な体験が可能です。

山崎・白州・響をそろえたウイスキーフェアで、日本ならではの繊細な美意識を堪能。

プルマン東京田町「JUNCTION」の「ジャパニーズウイスキーフェア」は、2026年6月1日〜8月31日まで開催です！

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