【スターベース＝中根圭一】米スペースＸは２２日（日本時間２３日）、世界最大の宇宙船「スターシップ」（高さ５２メートル）の無人飛行試験をテキサス州スターベースの施設で行った。

米主導の有人月探査「アルテミス計画」で、月面離着陸での使用が有望視される新型モデルの初試験だった。打ち上げや宇宙空間の飛行には成功したが、一部エンジンが停止するなど課題を残した。

新型モデルは宇宙空間で、別の宇宙船とのドッキングや燃料補給が可能だ。スターシップを打ち上げるロケット「スーパーヘビー」は改良したエンジン３３基を搭載しており、推進力は４月に行った有人月周回探査計画「アルテミス２」で使ったロケットの２倍以上ある。

スターシップは打ち上げ約２分半後にスーパーヘビーを分離して、約１時間後にインド洋に着水した。一方、スターシップのエンジン６基のうち１基が停止したほか、地球帰還前に行う宇宙空間でのエンジン再点火もできなかった。

２０２３年に始まった飛行試験は今回で１２回目で、これまでの試験のうち６回で空中分解などを起こしていた。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２８年に「アポロ計画」以来半世紀ぶりとなる有人月面着陸を目指している。