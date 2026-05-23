阪神は立石の3安打などで7得点快勝

■阪神 7ー4 巨人（22日・東京ドーム）

22日に東京ドームで行われた巨人-阪神戦は、序盤に打線がつながった阪神が7-4で勝利した。地上波ゴールデンでも放送された一戦。阪神側のビジター席には、プロ野球ファンお馴染みの美女が観戦していたようだ。

「なーたんと阪神-巨人戦 打って抑えてドームでもとらほーー」と自身のX（旧ツイッター）を綴り、東京ドームで観戦報告を行ったのが、元NMB48でシンガーソングライターの山本彩さんだ。

ブラウン系の阪神の特別ユニホームを着用し、三塁側と見られるスタンドにいた模様。隣には、アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで俳優の齊藤なぎさんがいた。また、ジャビットとトラッキーが戯れる様子もアップしている。

山本さんは熱烈な阪神ファンとしても知られ、昨年7月11日には甲子園球場で始球式を行い、見事なノーバウンド投球を披露したこともある。頻繁に観戦しているが、東京でもしっかり参戦し、ファンも驚いた模様。「なんやて！」「観戦日よく勝つなー」「行ってたんや」「可愛すぎるよね」「さすが勝利の女神！」「激熱」「同じ空間にいたのか姐さん」「え、いたんですか！」「かわえええ」「うおおおおお」「2人とも顔面強すぎ」「マジか！」と反響が広がった。

試合は、阪神の1番に起用されたドラフト1位ルーキーの立石正広内野手が5回で3安打猛打賞を記録するなど、タイガース打線が4回までに7得点を挙げた。巨人はダルベックの適時打やキャベッジの2ランなどで高橋遥人投手から4得点するも、一歩及ばなかった。（Full-Count編集部）