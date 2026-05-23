飼い主さんたちとドライブ中、後部座席からひょっこりとお顔を覗かせた豆柴さん。本犬も想定外だった『まさかのハプニング』に見舞われてしまう瞬間が話題になっているのです。

何度も繰り返し見たくなる…！可愛すぎるその光景は記事執筆時点で1052万回を超えて表示されており、23万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【動画：車の後部座席から運転席を覗く犬→戻ろうとしたら、お腹がつっかえてしまい…まさかのハプニング】

後部座席から窓の外を覗こうとした豆柴さんが…

Xアカウント『@Shibamugi28』に投稿されたのは、豆柴「わらび」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんたちと共にドライブを楽しまれていたというわらびちゃん。窓の外が気になったのか、後部座席からひょっこりと上半身だけを覗かせたのだといいます。

想定外だった『ハプニングに見舞われる光景』に大反響

キリッとした表情で進行方向をまっすぐに見つめた後、後部座席に戻ろうとしたら…想定外だったハプニングに見舞われることとなったというのです。

運転席と助手席の隙間から身を乗り出していたわらびちゃん。後部座席に戻ろうとスッと体を引こうとしたら…ムチムチのマシュマロボディが、シンデレラフィットしてしまい完全に挟まってしまった模様。

吠えるでもなく、暴れるでもなく…ただただ静かに落ち着いた様子で、ジタバタと体をねじらせていたというわらびちゃん。

ムチムチでモチモチのお腹が邪魔をするのか、おててをピンと伸ばしたりお顔をあっちこっちにねじってみたりしてみても…見事なまでにビクともしなかったのだとか。

静かに、でも真剣に…無言で奮闘するそのお姿はあまりにも愛くるしいもので、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「愛おしすぎる」「面白すぎる」「最新の安全性能を誇る車内において、メーカーが唯一想定していなかった『柴犬のお腹の肉の弾力』というイレギュラー」「ジタバタかわいい」「柴犬からしか得られない癒しがある」「お腹つっかえてる」などのコメントが寄せられています。

仲良し柴兄妹の日常が大人気

わらびちゃんには柴犬「こむぎ」くんというお兄ちゃん、そして大切な妹ちゃんの存在があります。

個性溢れる柴兄妹のおちゃめな仕草、妹ちゃんファーストな愛情あふれる行動、仲良し家族の暮らしぶりはあまりにも尊いもの。

ママさん、パパさんに溺愛されながら仲良く幸せに暮らすわらびちゃん、こむぎくんの日常は柴犬の魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Shibamugi28」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。