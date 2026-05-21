みんなが癒されれば、それでいい。『hagesan【ハゲさん】』をご紹介します。

みんなが癒されれば、それでいい。『hagesan【ハゲさん】』

今週のピックアップ

『【Minecraft】まるで宮殿！ペールオークの階段の作り方【マインクラフト】【マイクラ建築】【作り方】【解説】【サバイバル建築】How to make a pale oak staircase』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ハゲさん：「YouTubeでは『ハゲさん』という名前で活動しております。主にマインクラフトの建築をサバイバルモードで行っています。サバイバルというとモンスターと戦う要素を楽しむ方が多いと思いますが、私は『サバイバル建築の敷居を下げたい』という思いや、マイクラでのサバイバル建築を通じて『癒やし』を提供できたらと考えています。

そのため、プレイモードはいつも敵の出ないピースフルに設定しています。『頑張って作業すれば、これだけ大きな建築ができるんだ』と感じてもらえるようなレベルの建築を心がけていて、和風建築やお城、地下建築などの動画を投稿しています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

ハゲさん：「YouTube歴もマイクラ歴も同じで、だいたい4年くらいになります。きっかけは、子どもが小さい頃に『マイクラでお城を作ってほしい』と頼まれたことでした。そこで初めてYouTubeで『マイクラ 建築』『マイクラ お城』と検索して、鶴太郎さんの動画を見つけて『自分もやってみたいな』と思い、どうせマイクラをやるならYouTubeも一緒にやってみよう、という感じで始めましたね」

――おすすめの動画は何ですか？

ハゲさん：「おすすめは『まるで宮殿！ペールオークの階段の作り方』というタイトルの動画です。これが去年の3月くらいに作った動画で、現在260万再生を超えています。おそらく、この動画で僕を知ってくれた人が多いんじゃないかなと思います。この動画がチャンネルを大きくしてくれましたし、多くの視聴者さんたちと出会うきっかけをくれたので、とても思い出に残っている動画です。遺跡系の建築もよく作るのですが、そういった動画も再生数が多く『実際に行ってみたい』という声をいただいたりもするので、最近はそういったテイストの動画も多く作っています。



実は、マイクラにはこれまで『真っ白い木材』がなかったんです。でもペールオークのアップデートが来て、白い建築をしようと思いました。試作自体は自分でパパッと15分くらいで作って、なんとなく上げた動画だったんですが、思いのほか大きな反響がありました。

大変だった点といえば、やっぱり『掘る作業』ですね。地下空間を広げたり、天井を埋めたりもするので、そういった作業は結構大変でした。ただ、基本的には建築配信などを通じて視聴者さんと交流しながら作れたので、大変だったというよりは『楽しかったな』という印象のほうが強いです」

【Minecraft】まるで宮殿！ペールオークの階段の作り方【マインクラフト】【マイクラ建築】【作り方】【解説】【サバイバル建築】How to make a pale oak staircase

https://www.youtube.com/watch?v=UamjVbwvVg8



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ハゲさん：「基本的に私が作る建築は、便利な装置なども使いませんし、素材も自力で集めて、整地もするので、どうしても時間のかかるものが多いんです。でも、建築スタイル自体は『リピート建築』といって、あるパーツを作ってそれを繰り返し並べていくことで、最終的に大きなシルエットが完成するという手法をとっています。

一見難しそうに見えても、分解して実際に作ってみたら割と簡単だったりするんですよね。

なので『大きな建築をやってみたい』とか『サバイバルでちょっと作業的な形でも自分で建築してみたい』という人がいれば、どんどん作ってみてほしいです。サバイバル建築にチャレンジする良いきっかけになると思います。動画でも作り方を解説しているので、それを見ながらぜひご自身のサバイバルワールドにも作ってみてほしいなというのが、私からのお願いです。そして、いつも見てくださっている視聴者の皆様に対しては、『本当にいつもご視聴いただきありがとうございます』という、素直な感謝の気持ちを伝えたいです」

マイクラでのサバイバル建築の敷居を下げ、思わず作ってみたくなるような大建築の楽しさと癒やしを発信し続ける『hagesan【ハゲさん】』の今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『hagesan【ハゲさん】』

https://www.youtube.com/channel/UCCVwR-Bb4Hqy518oaZnz3hg

Xのアカウント『hagesan/ハゲさん@マイクラ建築』

https://x.com/hagesan_desu

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島