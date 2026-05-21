本田圭佑「三笘さんや拓実がいない影響力はそれなりに大きい」日本代表を分析
MF本田圭佑がワールドカップを戦う日本代表の展望を語った。
本田は21日にNHKで会見し、日本代表戦で解説を務めることを発表した。本田は第2戦のチュニジア戦のみ、日本テレビの地上波に出演。その他の試合はNHKの中継を担当する。勝ち上がれば決勝まで担当する予定だ。
昨年の親善試合でブラジル代表を、今年に入っても聖地ウェンブリーでイングランド代表を破るなど、歴代最強と期待される日本代表だが、MF三笘薫がメンバー発表直前で負傷。不安要素も指摘される。
そこについては本田も「三笘さんがいないことの影響力はそれなりに大きいと個人的に思う」と同調。「それ以外にも(南野)拓実もそうですし、今まで日本代表を引っ張ってきた選手が出れないのは大きい」とすると、「前回同様、パッと見た感じかなり厳しい戦いになると感じています」と苦戦を予想した。
それでも「あまり期待値を上げないでほしいなと思いつつ、サプライズは全部喜びに変わる」と快進撃への期待も寄せると、「優勝は出る以上は口にすべきもの。可能性が低くても口にすべき。そんな選手たちを誇りに思う」と目標に優勝を掲げる日本代表イレブンに向けたサポートを約束した。
本田は21日にNHKで会見し、日本代表戦で解説を務めることを発表した。本田は第2戦のチュニジア戦のみ、日本テレビの地上波に出演。その他の試合はNHKの中継を担当する。勝ち上がれば決勝まで担当する予定だ。
昨年の親善試合でブラジル代表を、今年に入っても聖地ウェンブリーでイングランド代表を破るなど、歴代最強と期待される日本代表だが、MF三笘薫がメンバー発表直前で負傷。不安要素も指摘される。
それでも「あまり期待値を上げないでほしいなと思いつつ、サプライズは全部喜びに変わる」と快進撃への期待も寄せると、「優勝は出る以上は口にすべきもの。可能性が低くても口にすべき。そんな選手たちを誇りに思う」と目標に優勝を掲げる日本代表イレブンに向けたサポートを約束した。