江蘇省常熟市の屋外大型スクリーン前で、雨の中「蘇超」の試合を観戦する大勢のサポーター。（５月２日撮影、常熟＝新華社配信）

【新華社南京5月20日】中国江蘇省常州市民の余傑（よ・けつ）さんは1〜5日の労働節（メーデー）連休に、家族旅行で同省南京市を訪れ、人気沸騰中のアマチュアサッカーリーグ「蘇超」の試合を観戦した。これは余さんにとって素晴らしい体験になったという。

余さん一家のような体験をした家族は、決して少なくない。2日に南京で行われた試合の観客動員数は6万503人に達し、「蘇超」2年目となる今シーズンの最多動員記録を更新した。

江蘇省南京市で行われた「蘇超」の南京対常州戦に集まった６万人を超える観客。（５月２日撮影、南京＝新華社配信）

余さんは「みんな大盛り上がりだった。私なんて何がオフサイドなのかさえ分からなかったが、それでも興奮して応援した」と述べ、南京の街ではあちこちでサッカーの雰囲気が感じられ、チケットがあれば宿泊や観光地の優待も受けられたと話した。

今年の労働節連休中、商務部門が省内に設けたパブリックビューイング会場501カ所に延べ74万3千人以上が訪れ、「街全体で同時観戦」の盛況を呈した。

江蘇省南京市の飲食店で「蘇超」の試合を観戦する客。（５月２日撮影、南京＝新華社配信）

9日に南通チームがホームで南京チームを迎え撃った試合では、スタジアムが盛り上がると同時に街全体の消費も活性化した。試合当日に南通市を訪れた観光客は前年同期比31.2％増の延べ48万800人、観光消費収入は30.8％増の2億7200万元（1元＝約23円）に上った。

「蘇超」の新参ファンという王琳（おう・りん）さんは、草の根リーグのスローガンが都市文化に深く溶け込み、多くの「通りすがり」を新たなファンに変え、街への帰属意識を自然と高めていると話した。

江蘇省南京市のショッピングセンターで「蘇超」の試合を観戦する市民。（５月２日撮影、南京＝新華社配信）

専門家によると、体験経済が国内消費を押し上げる新たなトレンドになりつつあり、「蘇超」は体験経済の優れた媒体として、地域の歴史・文化とスポーツの楽しさを発信している。

中国社会科学院の魏翔（ぎ・しょう）教授は、従来の消費モデルとは異なり、体験経済は消費の過程における感覚的快楽や情緒的価値、参加の度合いをより重視すると指摘。「選手は大会の生産者であると同時に消費者でもあり、観客は消費者であると同時に大会の生産者でもある。生産と消費の一体化こそ体験経済の典型的な形態であり、消費に対してロングテール効果を持つだけでなく、消費するほど満足感が減っていくという限界効用逓減を緩和し、消費の新たな原動力となる」と述べた。その上で、中国の人々は多彩な試合やイベントを通じて、中国式の新たな休暇の過ごし方を形作りつつあると分析した。（記者/何磊静）