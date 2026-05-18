東京は気温変化の大きい一週間となりそうです。今日18日(月)と19日(火)は30℃近くまで気温が上がり、7月並みの高温となりそうです。20日(水)からは雨が降りやすく、季節外れの暑さは落ち着きます。21日(木)からは日中も気温がほとんど上がらず、22日(金)の最高気温は19℃の予想です。服装選びにご注意ください。

今日18日と明日19日は季節外れの暑さ続く 関東の内陸は30℃超が続出か

東京都心は昨日17日(日)、最高気温が30.2℃と今年初めて30℃以上の真夏日となりました。今日18日(月)も晴れて、最高気温は29℃と7月上旬並みの予想です。



明日19日(火)も季節外れの暑さが続きます。東京都心は今のところ29℃予想ですが、今日の気温次第では30℃を超える可能性もあります。関東各地で今日より明日の方が気温の上がる可能性が高く、内陸部を中心に30℃を超えるでしょう。35℃に迫る所もありそうです。



体はまだ暑さに慣れていない時期です。5月だからと油断せず、エアコンを使うなど、涼しくしてお過ごしください。

20日から梅雨のはしり ヒンヤリする日も

20日(水)は本州付近に前線が延びてきます。このため東京など関東地方は雲が広がりやすくなり、弱い雨の降る所もあるでしょう。季節外れの暑さはいったん落ち着く見込みです。

21日(木)と22日(金)は北または東よりの風が吹いて、日中も気温の上がり方は鈍いでしょう。22日(金)の東京は最高気温が20℃に届かない可能性があります。半袖ではヒンヤリしますので、服装選びにご注意ください。