【ちいかわ】『キラピチ6月号』付録はおでかけバッグ＆ホログラムシール！
『キラピチ6月号』の別冊付録は「ちいかわ おでかけトートバッグ」。さらに豪華なホログラムシールもたくさん！ 本誌は小学生向けのファッション情報や人気キャラクターの連載などが満載だ。
＞＞＞トートバッグやホログラムシールをチェック！（写真6点）
5月15日発売の『キラピチ6月号』の別冊付録は、「ちいかわ おでかけトートバッグ」。
さらにとじ込み付録には、ちいかわ・すみっコぐらし・シナモロール・もちもちぱんだなどの絵柄がかわいい「キャラMIXホログラムシール」と、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・すみっコぐらしの「キャラMIXおでかけリスト」がついている。
「ちいかわ おでかけトートバッグ」は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎがかわいくデザインされたレジャーシート素材のバッグです。マチ付きで、500mLペットボトルが4本、A4サイズのノートがすっぽり入る大容量！ もちろんキラピチも入ります。おでかけや通学時、習い事のサブバッグにぴったり。
「キャラMIXホログラムシール」は、キラピチオリジナルの絵柄とキラキラ輝くホロ仕様がポイント。今回は11のキャラクターのシールがぎゅぎゅっと詰まっていて、シール交換やデコなど、使い道に迷うかわいさ。気になるキャラクターのラインナップは、ちいかわ、すみっコぐらし、オバケーヌ、もちもちぱんだ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリン、リラックマ、mofusand、そしてキラピチに連載中の漫画「はぴここ！」や「キララとピーチのかわいいの魔法」のキャラクターたちが初登場。
キャラMIXおでかけリストは、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・すみっコぐらしの3柄。夏のおでかけの計画や、おでかけ先でやりたいこと・ほしいものなどを書いて持ち歩ける、自分だけのかわいいリストを作ることができます。トートバッグといっしょにおでかけに持っていけば、楽しさ倍増すること間違いなし。
本誌はリラックマ、オバケーヌ、パペットスンスンなど人気キャラクターの情報だけでなく、新学期にぴったりなファッション＆ヘアアレンジ情報が満載。すぐマネできてハヤりもばっちりおさえたコーデや、暑い日もくずれないヘアアレンジテクなどを紹介。
また、第13回キラピチモデルオーディションに合格した新キラモを発表。夏のハヤりを先取りできるキーワード特集をはじめ、くずれにくいヘアアレンジやネイル特集など、初夏を楽しく満喫できるおしゃれ情報が満載。ほかにも、人気キャラクターの特集ページや連載マンガ『はぴここ！』など、楽しい内容が盛りだくさん。
＞＞＞トートバッグやホログラムシールをチェック！（写真6点）
5月15日発売の『キラピチ6月号』の別冊付録は、「ちいかわ おでかけトートバッグ」。
さらにとじ込み付録には、ちいかわ・すみっコぐらし・シナモロール・もちもちぱんだなどの絵柄がかわいい「キャラMIXホログラムシール」と、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・すみっコぐらしの「キャラMIXおでかけリスト」がついている。
「キャラMIXホログラムシール」は、キラピチオリジナルの絵柄とキラキラ輝くホロ仕様がポイント。今回は11のキャラクターのシールがぎゅぎゅっと詰まっていて、シール交換やデコなど、使い道に迷うかわいさ。気になるキャラクターのラインナップは、ちいかわ、すみっコぐらし、オバケーヌ、もちもちぱんだ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリン、リラックマ、mofusand、そしてキラピチに連載中の漫画「はぴここ！」や「キララとピーチのかわいいの魔法」のキャラクターたちが初登場。
キャラMIXおでかけリストは、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・すみっコぐらしの3柄。夏のおでかけの計画や、おでかけ先でやりたいこと・ほしいものなどを書いて持ち歩ける、自分だけのかわいいリストを作ることができます。トートバッグといっしょにおでかけに持っていけば、楽しさ倍増すること間違いなし。
本誌はリラックマ、オバケーヌ、パペットスンスンなど人気キャラクターの情報だけでなく、新学期にぴったりなファッション＆ヘアアレンジ情報が満載。すぐマネできてハヤりもばっちりおさえたコーデや、暑い日もくずれないヘアアレンジテクなどを紹介。
また、第13回キラピチモデルオーディションに合格した新キラモを発表。夏のハヤりを先取りできるキーワード特集をはじめ、くずれにくいヘアアレンジやネイル特集など、初夏を楽しく満喫できるおしゃれ情報が満載。ほかにも、人気キャラクターの特集ページや連載マンガ『はぴここ！』など、楽しい内容が盛りだくさん。
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