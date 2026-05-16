3時間のお留守番を頑張った子猫に、「ただいま」と声をかけてみたら…？想像以上に可愛すぎるお返事とお出迎え姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で54.4万再生を突破し、「可愛すぎるもう私が産んだ」「こんなん仕事終わったら絶対自宅直行やわ」といった声があがりました。

【動画：甘えん坊の子猫が『3時間ぶりにママと再会』した結果…涙が出るほど尊い『お出迎えの光景』】

可愛すぎる子猫るあちゃん

TikTokアカウント「@lua_chan_11」に投稿されたのは、サイベリアンの子猫「るあ」ちゃんが、三時間のお留守番のあとに見せた、可愛すぎるお出迎え風景をおさめたリールです。

今年の1月1日生まれのるあちゃんは、子猫特有の“ぱや毛”が可愛らしい女の子。生後2ヶ月の頃に飼い主さん宅へやってきてからというもの、飼い主さんご夫婦にたくさんの愛情をもらってすくすくと成長しています。

3時間のお留守番の後で…

そんなるあちゃんはある日、3時間のお留守番をすることに。帰宅したママさんが「るあちゃん」と声をかけると、るあちゃんは「にゃーん」と高い声でひと鳴き。そのあと、小さな声で「にゃにゃっ」とお返事をしてくれたのだとか。

そして、ママさんの近くまで歩いていくと、まん丸なお目目でじっと見つめ、おもむろに立ち上がって甘えてきたといいます。

ママさんのことが大好きなようです♡

実はるあちゃん、ママさんが別のお部屋の掃除をするために1時間ほど離れただけでも、寂しくなってしまうのだとか。こまめに様子見はしていたそうですが、掃除が終わってママさんが戻ると、やはり高い声で鳴いて甘えにきてくれたといいます。寂しかった時は普段より更に高い声で鳴くそう。普段はママさんが一日中そばにいてくれるため、少しの間離れるだけでも寂しくなってしまうのかもしれません。

外出から戻るたび、こうしてお出迎えをしてくれるというるあちゃん。こんな風に全力で甘えられてしまったら、急いで帰宅したくなってしまいそうです。

この可愛すぎるるあちゃんのお出迎えに、動画の視聴者からは「にゃーのあとのぴゃぴゃみたいな声かわいい」「可愛い♡昔夢ネコっておもちゃ持ってたけどそっくり。可愛い♡」「はじめまして。お泊まりに行ってもよろしいでしょうか」「大好きなんやねぇ笑。かわいいねぇ笑。あーあかん俺が産んだわいただきます」「ちょーっとこれはサイコウですね」「おめめちゅるちゅるで可愛い」と絶賛のコメントが多数よせられました。

TikTokアカウント「@lua_chan_11」では、真っ白でふわふわな毛並みが愛らしいるあちゃんの、ご飯を前にウキウキしている姿や、寝ぼけている姿など、思わず頬がゆるんでしまう日常の姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@lua_chan_11」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。