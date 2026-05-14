キヤノン「EOS R3」「EOS R6 Mark II」など5機種が更新 通信機能の向上や不具合修正など
キヤノン「EOS R3」「EOS R6 Mark II」など5機種が更新 通信機能の向上や不具合修正など
EOS R6 Mark II
キヤノンは、「EOS R3」「EOS R6 Mark II」「EOS R8」「EOS R10」「EOS R100」の最新ファームウェアを公開した。
各機種において、新たな機能追加や通信機能・安定性の向上、不具合の修正などが盛り込まれている。
EOS R3（Version 2.1.0） 通信設定に［Wi-Fi周波数帯：2.4GHz／5GHz］を追加し、5GHzでもWi-Fiハンドオーバーができるように機能追加 EOS Multi Remote使用時に、センダーカメラでレシーバーカメラのグループ設定を切り換えできるように対応 SFTPサーバーとの通信時に、Err49が何度も表示されることがある現象を修正 その他動作安定性の向上
EOS R6 Mark II（Version 1.7.0） 通信設定に［Wi-Fi周波数帯：2.4GHz／5GHz］を追加し、5GHzでもWi-Fiハンドオーバーができるように機能追加 デジタルカメラに関するソフトウエア開発支援キット（CCAPI）の対応機能を追加 FTPサーバーに画像を転送できずErr41が表示されることがある現象を修正 SFTPサーバーとの通信時に、Err49が何度も表示されることがある現象を修正 スマートフォンとUSB接続した際に、カメラが認識されないことがある現象を修正 ファインダーに横線が一瞬表示されることがある現象を修正 その他動作安定性の向上
EOS R8（Version 1.6.0） スマートフォンとUSB接続した際に、カメラが認識されないことがある現象を修正 その他動作安定性の向上
EOS R10（Version 1.8.0） デジタルカメラに関するソフトウエア開発支援キット（EDSDK）の対応機能を追加 Bluetooth通信中に他のBluetooth機器からの干渉により、Err70が発生することがある現象を修正 「高速連続撮影+」で撮影を繰り返していると、ごく稀にErr70が発生する現象を修正 スマートフォンとUSB接続した際に、カメラが認識されないことがある現象を修正 その他動作安定性の向上
EOS R100（Version 1.3.0） デジタルカメラに関するソフトウエア開発支援キット（EDSDK）の対応機能を追加 その他動作安定性の向上