EOS R6 Mark II

キヤノンは、「EOS R3」「EOS R6 Mark II」「EOS R8」「EOS R10」「EOS R100」の最新ファームウェアを公開した。

各機種において、新たな機能追加や通信機能・安定性の向上、不具合の修正などが盛り込まれている。

EOS R3（Version 2.1.0）

EOS R6 Mark II（Version 1.7.0）

EOS R8（Version 1.6.0）

EOS R10（Version 1.8.0）

EOS R100（Version 1.3.0）

通信設定に［Wi-Fi周波数帯：2.4GHz／5GHz］を追加し、5GHzでもWi-Fiハンドオーバーができるように機能追加 EOS Multi Remote使用時に、センダーカメラでレシーバーカメラのグループ設定を切り換えできるように対応 SFTPサーバーとの通信時に、Err49が何度も表示されることがある現象を修正 その他動作安定性の向上通信設定に［Wi-Fi周波数帯：2.4GHz／5GHz］を追加し、5GHzでもWi-Fiハンドオーバーができるように機能追加 デジタルカメラに関するソフトウエア開発支援キット（CCAPI）の対応機能を追加 FTPサーバーに画像を転送できずErr41が表示されることがある現象を修正 SFTPサーバーとの通信時に、Err49が何度も表示されることがある現象を修正 スマートフォンとUSB接続した際に、カメラが認識されないことがある現象を修正 ファインダーに横線が一瞬表示されることがある現象を修正 その他動作安定性の向上スマートフォンとUSB接続した際に、カメラが認識されないことがある現象を修正 その他動作安定性の向上デジタルカメラに関するソフトウエア開発支援キット（EDSDK）の対応機能を追加 Bluetooth通信中に他のBluetooth機器からの干渉により、Err70が発生することがある現象を修正 「高速連続撮影+」で撮影を繰り返していると、ごく稀にErr70が発生する現象を修正 スマートフォンとUSB接続した際に、カメラが認識されないことがある現象を修正 その他動作安定性の向上デジタルカメラに関するソフトウエア開発支援キット（EDSDK）の対応機能を追加 その他動作安定性の向上