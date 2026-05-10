◆パ・リーグ オリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）

日本ハムは１０日、オリックス戦（京セラＤ）に勝利し、２カードぶりの勝ち越しで借金を２に減らした。先発の北山亘基投手（２７）は８回７安打無失点で３勝目。完封した３日の前回登板からオリックスを１７回連続無失点に抑えるキラーぶりを発揮した。

冷静に観察した。２―０の８回１死一、三塁、この日最大のピンチで４番・太田を１５３キロの直球で３球三振に斬った。「バッターをしっかり観察して、洞察力はかなり成長している。それが結果的にピンチで抑えられた要因。落ち着いて投げられたので、すごく良かった」。打者の体の開きや重心の位置などをマウンド上で分析し、迷いなく腕を振ったことが好投につながった。

この日は母の日。実家の京都から両親も応援に駆けつけ、三塁側のスタンドから声援を送られた。「キャッチボールに行く前にちょっと見えて嬉しかったですし、何か力をもらえた気がする」と、家族の応援も力に変えた。新庄監督は、「完璧でしょ。言うことなし」と絶賛。頼れる背番１５が先発陣をけん引する。（川上 晴輝）