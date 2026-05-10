美人インフルエンサーMumeixxx、すっぴん公開に反響「透明感すごすぎる」「肌が発光してる」
【モデルプレス＝2026/05/10】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴん姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「そばかすもチャームポイント」透明感溢れるすっぴんショット
Mumeixxxは「すっぴんそばかすだらけ」とつづり、SNS「BeReal」からの画像をシェア。枕に頭を預けて横たわり、至近距離からカメラを見つめるすっぴんの素顔を公開しており、つややかな美しい肌とパッチリとした目元が際立っている。
この投稿に「透明感すごすぎる」「肌が発光してる」「素顔の可愛さがレベチ」「そばかすもチャームポイントで可愛い」「顔がめちゃくちゃ整ってる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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◆Mumeixxx（むめい）、すっぴん披露
Mumeixxxは「すっぴんそばかすだらけ」とつづり、SNS「BeReal」からの画像をシェア。枕に頭を預けて横たわり、至近距離からカメラを見つめるすっぴんの素顔を公開しており、つややかな美しい肌とパッチリとした目元が際立っている。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿に「透明感すごすぎる」「肌が発光してる」「素顔の可愛さがレベチ」「そばかすもチャームポイントで可愛い」「顔がめちゃくちゃ整ってる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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