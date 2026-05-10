自分の部屋を好みのインテリアでそろえたい！ でも、オシャレな家具は値段が張るし、ピッタリのサイズのものを見つけるのは意外に難しい……。だったら、欲しい家具を自分で作っちゃいませんか？

DIYのあらゆるジャンルに関する基本テクニックを凝縮した、いわば「DIYの百科事典」といえる一冊『決定版 DIY基本テクニック百科』電子版が、本日5月10日限定で454円のスペシャルセール中です！

決定版 DIY基本テクニック百科 (暮らしの実用シリーズ) 編集:ドゥーパ！編集部 \1,663 （2026/05/08 15:28時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

「何から始めたらいいかわからない」が「わかる！できる！楽しい！」に

DIYに興味があるけれど、どんな道具が必要なのか見当もつかないし、専門用語はサッパリ……そんな人におすすめしたいのが『決定版 DIY基本テクニック百科』。タイトル通り、DIYの基本テクニック情報がぎゅぎゅっと詰まった一冊です。

最初のパートは、DIYでもっとも大切な「設計＆プランニング 基本テクニック」から始まります。最初に作りたいもののサイズや形状をしっかり決めておくことで、後々の失敗を高確率で回避できるんです。

といっても、そんなに難しい話ではなく、完成形や置く場所をイメージして、簡単なスケッチや展開図を書いておくだけ。本書の説明通りに進めれば、きっと理想通りの仕上がりに近づけるはず！

初心者から上級者まで、一生そばに置いて頼りたい！

Part2以降は、「道具の使いこなし」「室内木工」「トリマー・糸ノコ盤」「ウッドデッキづくり」「レンガ＆セメントワーク」「家のリフォーム＆メンテナンス」「塗り」「DIY素材の使い方選び方」と、あらゆるジャンルの情報が満載！

巻末には「DIY用語事典」もついているので、「あれ？」と思ったらすぐに確認できます。

図解や写真が多くて、とにかく丁寧！ 基本的なテクニックを説明しつつ、自分が作りたいものを完成させるために最適な判断材料を教えてくれる、「一番わかりやすいDIYガイドブック」といっても過言ではないでしょう！

一家に一冊、ずっとそばに置いておきたい『決定版 DIY基本テクニック百科』が特別価格454円で購入できるのは、本日限り。この機会に手に入れて、次の休みは、DIYデビューしちゃいましょう！

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