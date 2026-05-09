走るタイミングで効果が変わる？あなたがランニングをするベストな時間とは？【ランニングの教科書】

走るタイミングで効果が変わる？あなたがランニングをするベストな時間とは

ランニングの運動効果を少しでもアップしたいという気持ちからでしょうか、「何時頃走るのが効果的ですか？」という趣旨の質問をされることがよくあります。

その気持ちはよくわかるのですが、実はどの時間帯でもランニングの運動効果は大きくは変わりません。最も効果的なのは〝特定の時間帯に走ること〟ではなく、自分にとって一番続けやすい時間帯を見つけ、習慣にすることなのです。

続けやすい時間帯とは、言い換えれば「最も快適に走れる」タイミングということです。たとえば、「早起きして走ってシャワーを浴びて出勤する」ことが快適な人もいれば、「会社帰りにジムで走り帰宅して風呂に入り夕食をとる」ことが快適な人もいます。まさに千差万別人それぞれですので、いろいろ試してみて自分に合うタイミングを探すことから始めてください。

また、「曜日を決める」「家族や友人と一緒に走る」といったことで続けやすくなるタイプの人もいます。「気分がいい」「楽しい」と感じることが習慣化のポイントになりますので、ご自身のライフスタイルに合わせて、自分にとってもっとも快適なタイミングを見つけてください。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』